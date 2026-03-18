Todo el peso cae sobre Diego Arias y se espera pronto su salida

Atlético Nacional se vuelve a robar todas las miradas del Fútbol Profesional Colombiano al sumar su tercera derrota en la Liga Betplay, en esta ocasión contra Millonarios, mismo rival que los había sentenciado recientemente a la eliminación en la Copa Sudamericana.

El Estadio El Campín fue testigo de una auténtica goleada protagonizada por Millonarios, el cual hizo respetar su casa y venció a un débil 'verdolaga' que terminó con tan solo nueve jugadores dentro del terreno de juego y con toda la expectativa por parte de los hinchas con respecto a la salida de Diego Arias.

Hinchas de Nacional explotan contra Diego Arias

Este martes 17 de marzo en la capital del país se esperaba un partido de tú a tú entre Millonarios y Atlético Nacional, ya que pudo llegar a haber sido una ‘revancha’ de la eliminación 'verdolaga' de la Copa Sudamericana. Sin embargo, nada pudo detener a Rodrigo Contreras que estaba inspirado en una noche de goleada a favor de los bogotanos.

La historia fue similar a lo que pasó en Medellín por Copa Sudamericana, con un Nacional que no estuvo a la altura y no supo responder a las adversidades. Una dolorosa derrota, que, de igual manera, deja al cuadro antioqueño en el liderato sin importar la diferencia goleadora, pero con un golpe anímico bastante negativo que afectó a los jugadores, cuerpo técnico y sobre todo a los hinchas.

Con un 3-0 en contra, Nacional sigue manteniendo un registro actual bastante negativo en cuanto a partidos con Millonarios, hecho que no le agrada a los hinchas que vienen pidiendo la salida de Diego Arias desde hace varios partidos atrás a pesar de ser líderes de la competencia local.

Los seguidores ejercen presión a las directivas, una nueva derrota ante Millonarios sería la "gota que derramó el vaso", pero por el momento Diego Arias se mantiene firme en el cargo y no se muestran señales de dejar el cargo.

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¿Qué dijo Diego Arias tras la derrota de Nacional ante Millonarios?

Luego, indicó que se imaginó un partido ríspido, “estamos enfrentando a un rival que frente a su gente iban a ser un partido físico. Es un partido y un resultado que nos duele mucho, habíamos planteado y se había comenzado a jugar un tipo de partido que se acercaba al objetivo de ganarlo, pero por todo lo que sucedió no pudimos".

Aunque fue un golpe muy duro y el equipo está dolido por esta derrota, Diego Arias tomó medidas sobre su futuro cuando le preguntaron por su continuidad, “no se deben tomar decisiones apresuradas. El apoyo de los futbolistas al trabajo sigue presente”.

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Próximo partido de Diego Arias en Nacional

Atlético Nacional se avecina también un reto que podría llegar a definir la primera casilla de la tabla de posiciones, ya que se enfrentará ante un equipo que ha realizado una gran campaña en el inicio de semestre, Internacional de Bogotá. Este duelo se jugará en el Estadio Atanasio Girardot también el sábado 21 de marzo sobre las 20:30 hora Colombia, un punto a favor para el equipo de Diego Arias que está obligado a sumar de a tres puntos.