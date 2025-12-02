James tiene aliados en el mercado de fichajes: ex Real Madrid sería clave

Quedan cinco meses aproximadamente para que Néstor Lorenzoanuncie la convocatoria de la Selección Colombia para afrontar el Mundial de 2026, y, claramente, todo parece indicar que no habría problemas con James Rodríguez que luce como un jugador ‘intocable’ en cada lista del combinado nacional.

Vea también: América se fija en un exjugador de Millonarios campeón de liga con Gamero

Pese a que no habría problemas, la preocupación pasa porque no hay novedades acerca del próximo rumbo del jugador ex León de México. Más allá de rumores que lo acercan a equipos como Orlando City, Chicago Fire, Columbus Crew, Rayados de Monterrey, América de México, James todavía no ha tomado una decisión concreta.

El protagonismo del capitán seguramente sí dependerá de cómo llegue a la selección y del ritmo. Por esta razón, tendrá que definir su futuro en los próximos meses y ya se habla de una posibilidad que lucía poco contemplada, pero podría ser determinante por un compañero ex Real Madrid que entraría en convencerlo para unirse a la institución.

¿JAMES RODRÍGUEZ SE ACERCA AL PUMAS DE EFRAÍN JUÁREZ?

El futuro de James es una completa incógnita que seguramente se definirá en el mercado de fichajes de fin de año. Europa podría ser una opción, pero no ha tomado mucho revuelo el interés de clubes, más allá del Real Oviedo que lo tuvo en la carpeta.

Los rumores aparecen más en Estados Unidos y en México. De hecho, la Liga MX puede seguir disfrutando del colombiano para el 2026 de cara a la preparación de la Copa del Mundo de 2026. En TV Azteca pusieron a Keylor Navas como el hombre clave para poder convencer a James para que llegue a Pumas UNAM que dirige Efraín Juárez.

El costarricense jugó en el Real Madrid y compartió con James. TV Azteca indicó que, “reportes indican que James Rodríguez tiene la intención de formar parte de la plantilla de Pumas de cara al 2026 debido a que allí se encuentra Keylor Navas, uno de sus grandes amigos dentro del futbol”.

Le puede interesar: River e Independiente, a la carga por un defensa colombiano

Posteriormente, agregaron que, “sin embargo, eso no es todo, pues el colombiano está muy a gusto con la idea de vivir en Ciudad de México, por lo que aceptaría jugar para los Felinos. Cabe destacar que el nacido en Cúcuta fue vinculado a un equipo de Paraguay recientemente”.

Sumado a lo anterior, también señalaron que Pumas sería el elegido, “resulta que James Rodríguez se encuentra cómodo viviendo en México y se ha adaptado fácilmente a la cultura azteca. En estos momentos, no tendría intenciones de cambiar de país, por lo que es muy probable que el colombiano continúe dentro de la Liga BBVA MX en 2026. En este sentido, Pumas es el único equipo que saca ventaja, por encima de otros pretendientes como Monterrey, Tigres, entre otros”.

LOS EQUIPOS QUE RECHAZARON A JAMES RODRÍGUEZ

Durante la Fecha FIFA de noviembre, James había dicho que iba a jugar en Estados Unidos. Apareció la oportunidad del Orlando City, que le bajó los brazos al colombiano. También hubo interés del Toronto, Chicago Fire, Columbus Crew, pero tampoco llegó a nada.

Lea también: Jugador de Tolima muy cerca de llegar a uno de los más grandes del FPC

Millonarios también mantuvo contactos con el entorno de James Rodríguez, pero traerlo a la Liga BetPlay parece algo imposible en estos momentos. También sonó en la Liga de Paraguay con un supuesto interés de Libertad, pero el presidente, Rubén Di Tore lo desmintió afirmando que no tiene ni idea de dónde sacaron esa información.