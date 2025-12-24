¿James volvería a ex equipo para 2026? Habría revancha

Evidentemente, James Rodríguez es de esos jugadores que no necesita estar jugando constantemente para estar dentro de la lista de convocados de la Selección Colombia. Sin embargo, Néstor Lorenzo espera contar con los que estén en regularidad semana tras semana.

Vea también: Junior celebra por lo alto el título: cerró el fichaje de una joya del FPC

Quedan seis meses para que empiece el Mundial y por ahora no se ha definido el futuro de James Rodríguez con su próximo equipo después de dejar al Club León de México. Se habla de la MLS o de las posibilidades de seguir dando de qué hablar en tierras mexicanas con el interés de Rayados de Monterrey, América, Tigres, entre otros que desean contar con los servicios del volante.

También se habló de un regreso a España con el Real Oviedo que ascendió para esta temporada y que no la pasa para nada bien de vuelta a la máxima categoría del fútbol ibérico. Orlando City le dijo que no y se van apagando las opciones que tiene para su futuro.

En medio de los rumores, apareció una versión desde México que apunta a que el colombiano podría regresar a una liga en donde ya había estado y en el cual no le fue muy bien por temas con el entrenador. Perdió mucha regularidad y no pudo cerrar de la mejor forma su experiencia con la institución.

EL EQUIPO AL QUE PODRÍA REGRESAR JAMES RODRÍGUEZ PARA EL 2026

Sin duda alguna, la necesidad de James es conseguir pronto un equipó que le permita esa regularidad deseada para llegar activo a la Copa del Mundo que iniciará en junio de 2026. Desde México tiraron otra solución que podría darle la mano al cucuteño y que prometería la revancha.

Y es que, desde México afirman que podría regresar a Sao Paulo, un equipo en donde estuvo entre 2023 y 2024, pero que contó con la mala suerte de figurar con Luis Zubeldía, director técnico argentino que no lo puso a jugar de inicialista y que acabó con la salida del futbolista.

Le puede interesar: Wolves le exige a Jhon Arias: “Que nos recuerden por luchar”

TV Azteca explicó que, “reportes indican que el conjunto brasileño estaría negociando en secreto el regreso de James Rodríguez. Cabe destacar que el ‘10’ de la selección de Colombia jugó un año en el ‘Tricolor’, entre el 2023 y 2024. Desde Brasil creen que el actual jugador de León tiene mucho por dar y ya se dieron a conocer las cifras que le habrían ofrecido para convencerlo y así ejecutar su regreso”.

Además, filtraron el posible salario que tendría el volante colombiano si llega a firmar con los paulistas, “estaría dispuesto a pagarle a James Rodríguez alrededor de 4 millones de dólares por año. Si bien es cierto que este monto es menor al que recibe actualmente en México (unos 5 millones de dólares al año), São Paulo aumentó considerablemente su oferta respecto a lo que percibió con el equipo durante su primera etapa, que fue breve, pero mediática”.

MÉXICO SUPERA LOS 4 MILLONES DE DÓLARES DE SAO PAULO

Si no consigue club pronto que le exija fecha tras fecha para llegar al Mundial, todo podría dejar a James Rodríguez afuera de la nómina titular de la Selección Colombia. Por esta razón, la decisión debe llegar muy pronto para pensar en sumar minutos para la Copa del Mundo.

Lea también: Dimayor anunció sanciones para los campeones; Nacional y Junior afectados

Sao Paulo le ofrecería 4 millones de dólares al año. En León ganaba 5 millones, y según las versiones que han aparecido sobre posibles candidatos de México para ficharlo como Rayados de Monterrey, Tigres, América o Pumas, tendrían listo una suma de 6 millones para poder convencerlo.

A falta de una semana para que termine el 2025, esta confirmación de su nuevo equipo debe llegar pronto en busca de no perder ni un segundo de cara al Mundial de 2026.