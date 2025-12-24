Wolves le exige a Jhon Arias: “Que nos recuerden por luchar”

Mucho se ha hablado de lo que puede pasar con el futuro de Jhon Arias dentro del Wolverhampton después de los primeros seis meses en los cuales no ha venido nada positivo en ese sueño de estar jugando en Europa, por lo menos no en cuanto a los resultados.

Con Wolverhampton, Jhon Arias ha rotado entre titularidades y suplencias, no ha podido asistir ni tampoco ha marcado goles en lo que lleva con la camiseta del equipo de la Premier League. Además, suman apenas dos puntos de 51 puntos posibles (17 fechas disputadas). Necesitan reaccionar desde la próxima fecha cuando enfrenten al Liverpool y al Manchester United, ambos de visitante.

Por esta razón, el lateral y capitán, Matt Doherty se dirigió a sus compañeros y les invitó a que no bajen los brazos. Que no salgan en invierno y que se queden para afrontar la segunda vuelta con la necesidad de ser recordados, por lo menos por luchar hasta el final.

EL PEDIDO DE MATT DOHERTY PARA LOS COLOMBIANOS EN WOLVERHAMPTON

La siguiente doble fecha de la Premier League será difícil para que el Wolverhampton encuentre las primeras victorias. Deberá enfrentar a Liverpool en Anfield y al Manchester United en el Old Trafford. Sin embargo, es en ese momento en donde debe encontrar los resultados, un respiro que le puede llevar a pensar en la salvación en el futuro.

Acabar de la forma más digna es lo que el capitán irlandés espera de este Wolves para poder acabar el torneo luchando por la salvación. Matt Doherty pidió compromiso, “necesitamos recuperar la confianza. Necesitamos hacer un examen de conciencia, mirarnos al espejo y decidir por qué queremos que se nos recuerde en el club. ¿Queremos que se nos recuerde por luchar hasta el final de la temporada o por ser cobardes y tomar la opción fácil, como intentar irnos en enero o dejar que otros nos quiten el puesto?”.

Con apenas dos puntos, tienen todavía la manera de salvarse, pero la reacción debe verse en las siguientes fechas. La necesidad y el pedido del lateral es mantener el mismo equipo para intentar hacer la hazaña.

LOS FICHAJES EN INVIERNO

El capitán también se atrevió a hablar de los refuerzos que espera tener para el siguiente año, “necesitamos algo, ya sea en el mercado de préstamos o lo que sea. Vamos a necesitar energías nuevas, no voy a decir en qué posiciones, pero necesitamos algo”.

La consigna es clara con el anhelo de que todo el equipo se quede. Esto cumpliría con lo dicho por el club de que Jhon Arias no está en venta ni Yerson Mosquera. Arias no ha contado con el mejor comienzo en Europa, pero todo puede cambiar en la segunda vuelta.