James volvería a la titular en Minnesota: “Jamás visto en la historia”

Parece que las cosas han cambiado para James Rodríguez en la MLS con el Minnesota United. No suma la regularidad deseada en la institución norteamericana, pero en el último partido en condición de local frente a Los Ángeles FC en la derrota por la mínima diferencia, el colombiano fue inicialista.

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Alcanzó a sumar poco más de sesenta minutos y por sus pies pasó el mejor fútbol. Se hizo dueño de todas las pelotas quietas y dio una asistencia clara para dejar a Kelvin Yeboah de frente al arco para igualar, pero no fue posible por un fallo claro en la definición.

Este partido le podría haber dado la titularidad a James Rodríguez que se le vio bien en el terreno de juego y, además, su próximo reto será en la US Open Cup, torneo en el que fue titular en el primer partido. Ahora con el San José Earthquakes, la página oficial del Minnesota ya empieza a hablar sobre su presencia en los siguientes encuentros.

MINNESOTA ELOGIA EL ESTRENO DE JAMES RODRÍGUEZ TITULAR EN LA MLS

El cuadro minesotano llevaba cuatro partidos sumando de a tres y seis invicto. Cayeron con Los Ángeles FC, pero la derrota sirvió de igual forma para sacar conclusiones, especialmente con la presencia de James Rodríguez en la competencia.

Desde el arranque, el colombiano dio de qué hablar y en el medio del Minnesota United, el club publicó que, “los Loons vieron actuaciones sólidas de cada uno de los jugadores que saltaron al terreno de juego este fin de semana, con James Rodríguez impresionando en su primer partido como titular en la liga con el uniforme negro y azul”.

Además, indicaron que, “una derrota nunca es lo que uno desea, pero puede haber mostrado más aspectos positivos que negativos, ya que varios jugadores de la plantilla obtuvieron minutos importantes. Que varios jugadores compitan por minutos en la misma posición siempre lleva el entrenamiento a otro nivel, y con tantos jugadores demostrando que están listos para jugar, el entrenador Cameron Knowles tiene un buen problema entre manos”.

JAMES RODRÍGUEZ SERÍA TITULAR CON UN MEDIOCAMPO HISTÓRICO EN MINNESOTA UNITED

Seguramente, James Rodríguez sería titular en el partido de la US Open Cup contra San José Earthquakes por su buen rendimiento y porque en esta competencia es donde más minutos le han dado en la temporada. La página del Minnesota también indica que el colombiano podría tener una buena conexión con Tomás Chancalay y Joaquín Pereyra.

El club escribió en la página que, “contra LAFC, vimos lo efectivo que puede ser James en un 3-4-1-2, dictando el juego con su innegable calidad con el balón. Puede que haya demasiados cocineros en la cocina, pero si logran encontrar la manera de que los tres jugadores (Tomás Chancalay y Joaquín Pereyra) estén juntos en el campo, podríamos presenciar el fútbol más fluido jamás visto en la historia de los Loons”.

Finalmente, escribieron de qué manera podrían figurar los tres volantes en el esquema de Cameron Knowles, “¿tal vez un 4-2-3-1 con tres mediocampistas ofensivos intercambiables? ¿Es demasiado caótico? No es una ciencia exacta cuando se trata de hacer espacio para este tipo de jugadores, pero con tanto talento en esa posición, los Loons tienen muchas opciones para explorar”.

LO QUE VIENE PARA JAMES RODRÍGUEZ EN LA US OPEN CUP Y LA MLS

Minnesota United ha jugado diez partidos y han sido contadas las ocasiones que James Rodríguez ha sido de la convocatoria. Además, poco más de 100 minutos no indican nada bueno pensando en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Bajo ese panorama, a James Rodríguez le tocará ganar regularidad antes del Mundial y le quedarán los siguientes partidos:

San José Earthquakes vs Minnesota United | US Open Cup

Columbus Crew vs Minnesota United

Minnesota United vs Austin FC

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Minnesota United vs Colorado Rapids

New England vs Minnesota United

Minnesota United vs Real Salt Lake City

Serán seis partidos claves para poder sumar la regularidad deseada de cara a la concentración con la Selección Colombia, los amistosos previos y el Mundial de 2026 que será la prioridad de James Rodríguez en mitad del año.