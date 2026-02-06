Yerson Candelo ya tendría equipo en el FPC tras la 'novela' con Santa Fe

Con el mercado de fichajes que sigue abierto para más movimientos, el nombre de Yerson Candelo ha dado de qué hablar después de que llegara a un acuerdo con Independiente Santa Fe. El lateral derecho del América tenía todo arreglado con los cardenales, pero en el último momento, las cosas se cayeron.

Yerson Candelo alcanzó a firmar su contrato con Santa Fe y fue presentado de manera oficial en las redes sociales del equipo bogotano. Sin embargo, apareció una noticia que echaba para atrás el vínculo entre las partes. Candelo tuvo que regresar al América de Cali, pero no iba a ser tenido en cuenta por David González.

Una de las razones que pudo dar con la no llegada del vallecaucano a Santa Fe fue por una posible lesión que bajó la firma y su vínculo. En ese sentido, buscaba recuperarse y llegar a un acuerdo con otro equipo. En el camino se le abrió la puerta con el Deportes Tolima.

DEPORTES TOLIMA LLEGÓ A UN ACUERDO CON YERSON CANDELO

En un abrir y cerrar de ojos, Deportes Tolima rescindió el contrato de Yhorman Hurtado, lateral derecho que acabó el vínculo después de una decisión de los directivos y del presidente con el futuro del marcador por el costado diestro.

Con esa salida, Tolima no se quedó de brazos cruzados, pues, en la banda derecha solo tenía a Cristian Arrieta y buscaba en el mercado de fichajes una alternativa. Ahí apareció Yerson Candelo como la gran posibilidad.

De acuerdo con la información de Felipe Sierra, Yerson Candelo ya llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador del Deportes Tolima. Presentará exámenes médicos en las próximas horas y firmará su respectivo contrato con el cuadro tolimense para este 2026.

Tras la echada para atrás con el futuro del caleño, a sus 33 años tendrá una nueva oportunidad en el FPC con el Deportes Tolima. Candelo ya le dio dolores de cabeza al cuadro ibaguereño en la final del 2022-I cuando el lateral sacó un disparo de media cancha para marcar un golazo. Atlético Nacional se quedó con esa victoria y con el respectivo título.

Esta será una nueva chance para Yerson Candelo en donde debe recuperar la confianza después de no tener mucha regularidad en el América de Cali en el último tiempo, y de un nivel gris, especialmente por la Copa Sudamericana en la que anotó un gol en contra frente a Fluminense en los octavos de final que conllevó a la eliminación.