Falcao reaccionó al fallecimiento de Santiago Castrillón: “Honraremos su memoria”

Infortunadamente, este domingo 22 de marzo se conoció una noticia que entristece al Fútbol Profesional Colombiano por el fallecimiento de uno de los proyectos a futuro como lo era Santiago Castrillón, futbolista de 18 años de las juveniles de Millonarios.

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Un volante que soñaba en alto en busca de ganarse un puesto a futuro en el primer equipo de Millonarios. Llegó desde Bucaramanga a Bogotá para cumplir ese sueño de ser una de las piezas fundamentales en el proyecto deportivo albiazul, pero, en medio de un partido ante Independiente Santa Fe, Santiago Castrillón se desplomó.

Fue una jugada en la que enviaron un balón a media altura para que Santiago Castrillón controlara la pelota con el pecho. El control fue exitoso, el balón siguió rodando y en ese momento el mediocampista cayó en el suelo prendiendo las alarmas.

La asistencia médica no demoró en atender al jugador, luego lo llevaron a la Clínica La Colina en donde intentaron reanimarlo y posteriormente fue trasladado a la Fundación Santa Fe. Pese a los esfuerzos, no pudieron mantener a Santiago con vida. Un episodio trágico que lamentó Millonarios y todos los jugadores también.

EL MENSAJE DE FALCAO TRAS EL FALLECIMIENTO DE SANTIAGO CASTRILLÓN

Santiago Castrillón era uno de los futbolistas con mayor proyección para el futuro de las juveniles de Millonarios. Ya había estado convocado en uno que otro partido del equipo absoluto y esperaba poder debutar en unos años, dado que los albiazules priorizan mucho en la cantera.

De hecho, el volante creativo iba a tener un rol ideal en Millonarios, dado que ya lo comparaban con David Mackalister Silva y lo tenían como el sucesor del bogotano de 39 años. Como es habitual en un líder y referente como Radamel Falcao García, el capitán apareció en las redes sociales para lamentar el fallecimiento de Santiago Castrillón.

Un mensaje de lamento de esta situación que recuerda que la vida es un rato. Con apenas 18 años, Santiago Castrillón, una de las joyas del FPC falleció, “hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante.

Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre.

Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo. Santi Castrillón, por siempre en la memoria de Millonarios”.

Falcao entendió todo, y, además de Millonarios, fue el primer jugador en referirse al lamentable fallecimiento de Santiago Castrillón. Una joya que tenía todo para ser uno de los jugadores importantes del club en un futuro.

EL COMUNICADO DE MILLONARIOS SOBRE EL FALLECIMIENTO DE SANTIAGO CASTRILLÓN

Una vez se conoció el lamentable hecho de Santiago Castrillón, que, pese a los esfuerzos médicos no pudieron mantenerlo con vida, Millonarios apareció en las redes sociales con un comunicado informando el fallecimiento del juvenil, “Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.

Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.

A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza.

Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros.

Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”.

DAVID MACKALISTER SILVA NO HABRÍA CELEBRADO GOL POR HOMENAJE A SANTIAGO CASTRILLÓN

En el partido contra Once Caldas con goleada de Millonarios con un holgado 1-4, los bogotanos se quedaron con la victoria y uno de los goles fue del capitán, David Mackalister Silva.

Lejos de celebrarlo, David Mackalister Silva prefirió ser cauto con la celebración, entendiendo lo sucedido horas antes con la situación médica con Santiago Castrillón. Infortunadamente, el volante falleció el día después de ese encuentro entre Once Caldas vs Millonarios.