La selección de Japón sueña con la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como es bien sabido, se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Un partido histórico

En el estadio de Monterrey, el combinado japonés se vio las caras con su similar de Túnez por la segunda jornada del grupo F de la máxima fiesta del deporte rey. Este cotejo acaparó la atención de miles de amantes del deporte rey.



“Un duelo para los libros de historia: Túnez y Japón se enfrentan en el partido número 1,000 de la larga y rica historia de la Copa Mundial de la FIFA. Tras empatar con Países Bajos en el Estadio de Dallas, los Samurai Blue viajarán a Monterrey para enfrentar a Túnez, que disputará su segundo encuentro en la ciudad mexicana. El equipo tunecino necesita resarcirse de su dolorosa derrota ante Suecia, la cual le costó el cargo a su entrenador. Hervé Renard se estrenará ante el cuadro nipón en busca de una victoria que les mantenga con opciones”, señaló la FIFA previo al cotejo.

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Contundencia japonesa

En el primer tiempo, la selección de Japón, que mostró una muy buena intensidad, marcó dos tantos. Por su parte, el equipo de Túnez no pudo causar mucho peligro en ataque y no logró convertir.

En la etapa final, al minuto 69, Junya Ito apareció para marcar el tercer gol para Japón. Los japoneses continuaron en el segundo tiempo con un ritmo muy alto. Túnez no pudo responder de buena manera. Al minuto 83, Japón marcó el cuarto tanto.

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Países Bajos hizo su trabajo

Antes de este encuentro, por la misma zona, Países Bajos venció a Suecia. “Un marcador contundente deja poco espacio a la imaginación, a las hipótesis. Países Bajos venció con contundencia a Suecia en la segunda jornada del Grupo F y, con los cuatro puntos ya conseguidos y una buena renta en el gol average, ya piensa en los dieciseisavos de final, aunque todavía no sean una realidad numérica para ellos”, indicó la FIFA tras ese partido.





