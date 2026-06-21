La selección de Japón dio el primer golpe. Por la segunda jornada del grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Daichi Kamada, al cuarto minuto, puso el primer tanto ante Túnez.

El estadio de Monterrey recibió el duelo

El compromiso se llevó a cabo en el estadio de Monterrey, que tuvo una muy buena presencia de hinchas. Al escenario deportivo asistieron más aficionados de Japón que de Túnez.

Con este triunfo parcial de Japón por la mínima diferencia, llega a cuatro puntos en el grupo F de la máxima fiesta del deporte rey y da un paso enorme para clasificar a la siguiente ronda.

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El 2 a 0 de Japón

Al minuto 31, volvió a aparecer Japón para anotar. Ayase Ueda dio el golpe sobre la mesa, se hizo fuerte en ataque y estampó el 2 a 0. La selección de Túnez ni muestra una buena respuesta.

Más temprano, por esta misma zona, la selección de Países Bajos goleó a Suecia. El equipo neerlandés también da un paso importante para poner su nombre en la siguiente fase del torneo.

Países Bajos ganó

“Un marcador contundente deja poco espacio a la imaginación, a las hipótesis. Países Bajos venció con contundencia a Suecia en la segunda jornada del Grupo F y, con los cuatro puntos ya conseguidos y una buena renta en el gol average, ya piensa en los dieciseisavos de final, aunque todavía no sean una realidad numérica para ellos”, reseñó la FIFA.



“Países Bajos dejó unas sensaciones raras en su debut contra Japón; en ocasiones estuvo a merced de los nipones, pero su actuación contra Suecia sí tuvo los ingredientes que pueden hacer de los Oranje un equipo que pueda soñar con todo en esta Copa Mundial 2026”, añadió.





