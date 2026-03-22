Javier Gandolfi se olvidó de Nacional y ya fue confirmado por su nuevo equipo

La historia de Javier Gandolfi como director técnico ha sido corta, pero bastante fructífera, en especial tomando en cuenta los clubes grandes por los que ha pasado y por el nuevo reto que afrontará en el inicio de la temporada 2026.

El entrenador argentino completa alrededor de seis meses en los que no se le ve presencia en el mundo del fútbol sobre los banquillos técnicos desde que se confirmó su salida de Atlético Nacional, un duro golpe en su carrera, pero el cual también le dio más experiencia y su primer título como entrenador, lo que le permitió también recibir la oferta del Club León para dirigir.

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Javier Gandolfi es nuevo entrenador del Club León

León tomó una contundente decisión con el estratega mexicano, Ignacio Ambriz, quien dejó de ser entrenador de la 'fiera' tras solo un par de meses en el cargo y en donde ha recibido una gran cantidad de goles y derrotas, lo que le terminó costando el cargo.

Frente a esta situación, las directivas del decidieron contar un un entrenador argentino nuevamente, en esta ocasión con Javier Gandolfi, quien a pesar de haber dirigido en pocos equipos, ha mantenido un rendimiento positivo en Argentina, Ecuador y Colombia.

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Gandolfi debutó como director técnico en Argentina dirigiendo a Talleres y su última experiencia en un banquillo técnico fue defendiendo el escudo de Atlético Nacional, con el cual sumó su primer título como entrenador al levantar la Superliga Betplay.

El estratega de 45 años ya fue presentado de manera oficial por la escuadra mexicana y debutó con victoria en el marco de la fecha 12, en condición de visitante, contra Atlético San Luis por un marcador de 1-2.

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¿Cómo le fue a Javier Gandolfi como DT de Nacional?

Tras casi un año dirigiendo a Independiente del Valle, su ciclo llegó al final y aterrizó en el Fútbol Profesional Colombiano para entrenar a Atlético Nacional, uno de los más grandes del país y con el cual mantuvo un rendimiento regular que constó de 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas.

Próximo partido de Javier Gandolfi como entrenador de León

El estratega argentino espera continuar por el camino de las victorias en la zona técnica del conjunto mexicano al recibir a Atlas en el marco de la fecha 13, duelo que se llevará a cabo el domingo 4 de abril sobre las 20:00 hora Colombia.