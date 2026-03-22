Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras las goleadas de Millonarios y Nacional

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay volvió a moverse este sábado 21 de marzo luego de los dos primeros partidos de la decimotercera fecha, en los que Atlético Nacional y Millonarios firmaron sendas goleadas que impactaron de forma directa la parte alta del campeonato. Ambos equipos sumaron de a tres y reforzaron sus aspiraciones de cara a la recta final de la fase regular.

Millonarios y Nacional golearon

Millonarios dio uno de los golpes de la jornada al golear 4-1 a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. El equipo embajador llegó así a 20 unidades y escaló hasta la quinta posición, metiéndose de lleno en la pelea por los primeros lugares de una tabla que sigue bastante apretada entre varios clubes.

En Medellín, Atlético Nacional se impuso 3-0 sobre Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot, resultado con el que alcanzó los 27 puntos y se consolidó en el liderato del torneo. El cuadro verdolaga, además de mantenerse en la cima, sigue con un partido pendiente, por lo que su panorama luce todavía más favorable en la lucha por asegurar un lugar en la fase semifinal.

Más allá del liderato de Nacional, lo cierto es que la zona alta presenta diferencias cortas. Pasto aparece con 24 puntos y Once Caldas se quedó con 23, mientras que Internacional de Bogotá permanece con 21 unidades pese a su caída en el Atanasio. Millonarios, con sus 20 puntos, se sumó al lote de aspirantes que quieren cerrar cuanto antes su clasificación.

También hay que poner la lupa sobre América, Bucaramanga y Tolima, todos con campañas competitivas y aún con margen para seguir ascendiendo. América suma 20 puntos, mientras que Bucaramanga y Tolima tienen 19, aunque varios de estos equipos cuentan con partidos pendientes, una situación que impide hacer una lectura definitiva del estado real de la clasificación.

Junior, Cali, Llaneros y Águilas Doradas también siguen en carrera y mantienen opciones claras de entrar o sostenerse en el grupo de los ocho. Más abajo aparecen Medellín, Santa Fe, Jaguares, Alianza, Cúcuta, Boyacá Chicó y Pereira, equipos que todavía tienen camino por recorrer, aunque varios de ellos ya empiezan a ver reducido su margen de error.

Liga BetPlay - tabla de posiciones

*Nacional – 27 pts (+17) *Pasto - 24 (+4) Once Caldas – 23 Internacional de Bogotá – 21 Millonarios – 20 (+9) **América – 20 (+8) **Bucaramanga – 19 (+10) **Tolima – 19 (+6) *Junior – 19 (-1) *Cali – 16 *Llaneros – 15 (+1) **Águilas Doradas – 15 (0) *Fortaleza – 14 **Medellín – 13 **Santa Fe – 12 *Jaguares – 10 **Alianza – 8 *Cúcuta – 7 (-9) **Chicó – 7 (-10) **Pereira – 5

*Los asteriscos marcan la cantidad de partidos pendientes por equipo.

Es importante remarcar que apenas se han disputado dos compromisos de la fecha 13, por lo que todavía restan ocho partidos en esta jornada. En consecuencia, la tabla seguirá moviéndose durante los próximos días y varios clubes podrían cambiar de manera importante su ubicación, tanto en la zona de clasificación como en la parte baja del campeonato.

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A eso se suma que no solo faltan encuentros de la fecha actual, sino que además hay varios partidos aplazados de jornadas anteriores. Por ello, la clasificación todavía tiene un componente parcial importante, ya que algunos equipos han disputado más partidos que otros, y eso obliga a analizar el rendimiento también desde los puntos por jugar y no solo desde la posición momentánea.

Conviene recordar que al final de la fase regular, que en este semestre tendrá 19 jornadas, los ocho mejores de la tabla avanzarán a los playoffs semifinales de la Liga BetPlay.