Diego Arias le sacó cuentas y resultados a los que piden su salida de Nacional

Atlético Nacional regresó a la acción en la Liga Betplay tras la derrota contra Millonarios en el marco de la fecha 12 y lo hizo con un resultado bastante favorecedor frente a Internacional de Bogotá en el Estadio Atanasio Girardot.

El 'verde paisa' se robó el protagonismo en la fecha 13 de la competencia al golear al cuadro bogotano por un marcador de 3-0 en un marco bastante complejo por la situación climática, el campo y lo que ocurría con la hinchada, quienes no venían contentos tras las dos derrotas ante el cuadro 'embajador', pero por lo cual Diego Arias les empezó a mostrar los resultados positivos que había venido obteniendo.

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Diego Arias se respaldó en los resultados positivos

Nacional sumó una victoria importante en varios sentidos en el marco de la fecha 13 de la Liga Betplay, ya que no solo le ayudó a afianzarse en la primera casilla de la tabla de posiciones en una jornada en la que varios de sus perseguidores ganaron, sino porque serviría para reivindicarse con la hinchada.

Los fanáticos del cuadro 'verdolaga' desde la eliminación en Copa Sudamericana venían pidiendo la salida de Diego Arias del cargo como director técnico, pero sin duda alguna la "gota que derramó el vaso" fue la derrota por goleada nuevamente contra Millonarios en la liga local, por lo que se esperaba a que llegara al Atanasio para saldar cuentas.

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Sin embargo, en un marco de 22.000 personas en el escenario deportivo, Diego Arias demostró jerarquía para quedarse con el marcador a favor y aprovechó para demostrar el resto de resultados positivos ante grandes rivales que ha venido obteniendo.

"Hace poco estuvimos con Junior que es el último campeón y creo que fue un buen partido por parte del equipo. Con Santa Fe de visitante tuvimos un gran juego y ellos se hacen fuerte de local y sin duda hay algunos partidos en donde no hemos podido generar todo lo que habitualmente hemos generado en la mayoría de los juegos. Sabemos que hay puntos que debemos corregir para intentar llevar los partidos a un escenario positivo para nosotros, pero si hacemos un análisis más profundo haya partidos con equipos muy competitivos en este torneo que han sido favorables para nosotros".

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Diego Arias también aprovechó para agradecer por el respaldo de los hinchas

Con una situación climática completamente desfavorable, Nacional saltó al terreno de juego del Atanasio Girardot y lo hizo con el apoyo de alrededor de 22.000 fanáticos, situación que no se esperaba ver tomando en cuenta el presente deportivo irregular que han tenido.

"No es un detalle menor que hoy, casi a las 8:30 y que con esa gran cantidad de lluvia hubiera casi 22:000 personas en el estadio, así que le agradezco a todos los que estuvieron con nosotros, que vinieron, nos apoyaron, estuvieron en este partido, porque realmente para nosotros es un respaldo muy grande, una alegría que en una noche tan fría tengamos tanta gente apoyándonos".

Próximo partido de Diego Arias al mando de Nacional

El siguiente reto de Diego Arias en el banquillo técnico de Nacional será en la fecha 14 de la Liga Betplay será contra su principal perseguidor, Deportivo Pasto, el cual se encuentra en la segunda casilla y con el que se medirá el domingo 29 de marzo en el Estadio La Libertad sobre las 18:20 hora local.