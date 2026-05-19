El mediocampista colombiano Jefferson Lerma no continuaría militando en las filas del Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra, por lo que su futuro se tendría que definir en las siguientes semanas.



Varios equipos del fútbol del mismo viejo continente habrían preguntado por las condiciones del jugador que tiene 31 años. Algunos de estos equipos serían del territorio español.

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Los equipos españoles que estarían interesados en Lerma

De acuerdo con la Cadena SER, Sevilla, Villarreal y Valencia habrían preguntado por las condiciones económicas del experimentado jugador que en Inglaterra también vistió los colores del Bournemouth.



Jefferson Lerma, cabe mencionar, de no ocurrir nada extraordinario, estaría en la lista definitiva de convocados de la Selección Colombia, para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Lerma estaría en el Mundial 2026 con Colombia

“Lerma ya cuenta con el interés de varios clubes en España, Italia, Turquía, Grecia y de la Major League Soccer. Varios equipos de LaLiga ya han realizado una consulta para conocer las condiciones económicas y de duración contractual que exige el jugador”, dice el portal en cuestión.



“El nuevo proyecto del Sevilla, capitaneado por Sergio Ramos; también el Villarreal si logra liberar alguna plaza de extracomunitario y el Valencia, que sigue sin recibir una respuesta de Guido Rodríguez tras haberle trasladado una oferta de renovación”, añadió.

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Semanas importantes para el futuro del jugador

Las próximas semanas serán más que claves para conocer en qué equipo de la liga de España y otro país del territorio europeo continuaría su carrera deportiva el mediocampista defensivo Jefferson Lerma.



Después de un posible nuevo contrato en el viejo continente, muchos seguidores del jugador esperan y sueñan con la posibilidad de que este firme con un equipo de la primera división del fútbol profesional colombiano.















