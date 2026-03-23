Croacia se rinde a Colombia antes de Fecha FIFA: “Es una gran prueba”

Quedan dos meses y medio para que empiecen las emociones del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Lo que viene antes de esa competencia orbital será nada más ni nada menos que las Fechas FIFA internacionales, además de los partidos que restan por los cupos con los repechajes internacionales y europeos.

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Uno de los partidos más importantes que probará a dos selecciones que aspiran a ser protagonistas en el Mundial será nada más ni nada menos que el Croacia vs Colombia. Luka Modric se volverá a ver las caras con James Rodríguez después de los pasos que tuvieron juntos en el Real Madrid.

El jueves 26 de marzo será ese encuentro entre croatas y colombianos que probará a Zlatko Dalic contra Néstor Lorenzo antes del Mundial. Además, Croacia también enfrentará a Brasil en la siguiente jornada de Fecha FIFA, mientras que Colombia se verá las caras en el segundo encuentro contra Francia.

ZLATKO DALIC DESTACÓ LAS CUALIDADES DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

En la rueda de prensa anterior del partido ante Colombia, el entrenador de 59 años, Zlatko Dalic tomó la palabra para destacar esta Fecha FIFA con selecciones sudamericanas ante Colombia y Brasil. De la selección colombiana habló de la capacidad de los contragolpes y calificó al equipo como muy rápida por las bandas que crearán peligro.

Zlatko Dalic afirmó que, “tenemos dos partidos difíciles por delante, dos grandes pruebas. Tenemos algunos problemas menores con la plantilla, especialmente con la posición de lateral izquierdo. Espero que Joško esté bien y que lo solucionemos de esa manera. También estoy pensando en otras cosas, para no desperdiciar a Stanišić como lateral izquierdo en ambos partidos. Estoy pensando en volver a jugar con tres defensas y utilizar jugadores más ofensivos en la zaga”.

Justamente, de Colombia que será su primer rival avisó que, “dos partidos realmente difíciles. Colombia tiene muchos jugadores rápidos y eso es una gran prueba. Son dos partidos muy duros, pero nos darán las respuestas correctas sobre en qué estado de forma nos encontramos, especialmente el primero. Intentaré que todos los jugadores jueguen, pero tendrán que estar al nivel de un partido de vuelta contra Colombia. Son fuertes en los contraataques y los semicontraataques”.

ZLATKO DALIC, ENTRENADOR DE CROACIA ESTUVO CERCA DE FIRMAR CON COLOMBIA

Sin duda alguna. Zlatko Dalic debe conocer muy bien a la Selección Colombia no solo por ese análisis que hizo para esta Fecha FIFA, sino que, desde hace algunos años, estaba en la órbita del combinado nacional sudamericano. El bosnio croata terminó quedándose en el equipo de Croacia.

De acuerdo con Carlos Antonio Vélez en el 2022, Zlatko Dalic estuvo cerca de sumarse al cuerpo técnico de Colombia como el seleccionador. Una cuota europea que iba a dar de qué hablar y que no se terminó dando. Vélez afirmó que “estaba enloquecido por venir”.

Sin embargo, ante la no insistencia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por la contratación de Zlatko Dalic, la Selección de Colombia terminó contratando a Carlos Queiroz que poco o nada duró en el banquillo del seleccionado cafetero.

EL GRUPO DE CROACIA EN EL MUNDIAL DE 2026

Además de enfrentar a Colombia y Brasil en la Fecha FIFA de marzo, la selección de Croacia tendrá que medirse contra Bélgica y Eslovenia en los partidos de preparación de junio antes de llegar a Estados Unidos en donde arrancará el sueño.

El equipo de Croacia quedó en el Grupo L del Mundial de 2026. El debut arrancará en Arlington enfrentando a Inglaterra en una zona en la que también está con Panamá y con Ghana. Si supera esta fase de grupos, en dieciseisavos se podría volver a encontrar con la Selección Colombia.