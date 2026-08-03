Noticia de última hora en Atlético Nacional de Medellín. Desde el territorio argentino reportan que el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata está interesado en hacerse con los servicios de un futbolista que está en el cuadro paisa.

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¿Casco se va de Nacional?

Se trata del experimentado lateral izquierdo Milton Casco, quien es una de las grandes figuras del conjunto verdolaga, que en la actualidad es dirigido por el bogotano Lucas Fidolo González Vélez​.



Casco, como bien se sabe, estuvo un muy buen tiempo en River Plate de Argentina. El defensa no lleva mucho tiempo en Atlético Nacional, pero en diferentes oportunidades ha mostrado mucha categoría.

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Lo que dice la prensa argentina

“El Lobo sueña con repatriar a Milton Casco; ya había posado sus ojos en él a fines del 2025 cuando se terminó de consumar su salida de River luego de diez temporadas. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente emigró a Atlético Nacional de Medellín”, dice TyC Sports.

“La principal traba para Gimnasia es que no tiene cupos para reforzarse y, para liberar uno, deberá desprenderse de un futbolista al exterior. En caso de no poder concretar su retorno en este mercado de pases, buscarán hacerlo en diciembre, cuando se termina su contrato con el equipo colombiano”, añade.

¿Qué pasará con el lateral?

Los próximos días serán más que importantes para conocer si Milton Casco terminará retornando al fútbol argentino. Si eso sucede, el club paisa buscaría a otro lateral izquierdo, pues solo en la posición quedaría Samuel Velásquez Uribe.



Atlético Nacional de Medellín sigue trabajando en el mercado de fichajes. Además de Milton Casco, Juan Manuel Rengifo también podría salir del plantel. Se pueden venir días agitados en la institución verdolaga.













