Jhon Arias conquista Brasil con Palmeiras: "Uno de los fichajes más importantes”

Las emociones del Brasileirao continúan, y también las actuaciones de los jugadores colombianos que siguen dando de qué hablar. Uno de los fichajes que mejor impacto han tenido en este 2026 es nada más ni nada menos que el de Jhon Arias en Palmeiras.

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Un mal arranque en la Premier League en el 2025 complicó a Jhon Arias, pero el Palmeiras de Brasil terminó confiando en el fichaje del chocoano. Un pedido de la presidenta Leila Pereira, pese a que Abel Ferreira había sentenciado en una rueda de prensa previa que él nunca pidió al colombiano y que venía a aportar.

No demoró en cambiar de parecer en las primeras actuaciones del ex Fluminense que enamoró a los aficionados del ‘Verdao’. En cuestión de pocos partidos pudo cambiar todos los pensamientos después de su paso por la Premier League. Tras su anotación contra Fortaleza en la Copa do Brasil, la prensa brasileña aplaudió al colombiano.

¿ES JHON ARIAS EL MEJOR FICHAJE DE LA TEMPORADA? GLOBO ESPORTE ENLOQUECE

Desde hace un buen tiempo, Jhon Arias también estaba dejando claro en la Selección Colombia que era uno de los mejores jugadores del equipo. Néstor Lorenzo siempre lo tiene como el primer cambio y así fue en el Mundial. Contra Suiza, el que estaba moviendo los hilos era Arias y salió antes de los 70 minutos.

En Brasil parece ser otro semblante con la confianza de Abel Ferreira y de todo el Palmeiras, además de la prensa brasileña que ‘enloquece’ por su juego. En esta ocasión fue Globo Esporte que habló de las condiciones del chocoano catalogándolo como uno de los mejores fichajes de la temporada.

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Globo Esporte indica que encarna todo lo que es el Palmeiras de Abel Ferreira, “esta es una gran noticia para Palmeiras. El portador de la camiseta número 11 confirma las expectativas y se convierte en uno de los fichajes más importantes del fútbol brasileño esta temporada. Esto se debe a que Arias encarna algunas de las características que definen al equipo de Abel Ferreira: dinamismo, verticalidad y eficacia”.

Posteriormente, agregaron que, “es excepcional para el fútbol brasileño. Es un jugador versátil: recupera balones, realiza entradas, crea ocasiones y define (...) El colombiano lo hace todo sin alardes. No juega con aires de estrella, aunque podría serlo (o llegar a serlo). Por todas estas razones, encarna el espíritu competitivo de este Palmeiras que vuelve a emerger como aspirante a títulos”.

JHON ARIAS VA POR TODOS LOS TÍTULOS EN PALMEIRAS

Además de ser uno de los grandes fichajes, está en uno de los clubes más ganadores del Brasileirao y busca ganar todos los títulos que tiene por delante. En Fluminense, el extremo colombiano ya ganó dos Taça Guanabara y dos Campeonato Carioca. En el ‘Verdao’ ya suma un Campeonato Paulista.

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Sin embargo, no quiere parar en este Campeonato Paulista y espera ganar todo. En Fluminense, Arias también ganó una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Ahora, con Palmeiras va firme por la Serie A de Brasil líderes con 47 unidades, ocho más que Flamengo que persigue a los dirigidos por Abel Ferreira.

Sigue también vivo en la Copa do Brasil y ya ganaron el primer partido de los octavos de final con un 3-0. En la Libertadores enfrentarán en octavos a Cerro Porteño, rival que ya enfrentó en la fase de grupos. El objetivo seguramente será pelear por todos los frentes con un Jhon Arias inspirado y que enamora en Brasil.