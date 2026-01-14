Grande de Brasil acelera por Jhon Arias: Habría luz verde del colombiano

Palmeiras vuelve a mover fuerte el mercado y apunta a un viejo anhelo para reforzar su ataque. Con la mira puesta en la Copa Libertadores, el club paulista decidió acelerar gestiones por un futbolista colombiano que ya conoce el fútbol brasileño y que hoy milita en Europa.

Lea también Palmeiras y Flamengo mano a mano por Jhon Arias: ofertas millonarias

Arias dio el sí y Palmeiras avanza

Según informó UOL, Jhon Arias ya dio luz verde para regresar a Brasil y vestir la camiseta de Palmeiras. La directiva del verdao ha sostenido conversaciones constantes con el entorno del jugador y las sensaciones son positivas, al punto de recibir el visto bueno del propio futbolista para avanzar en la operación.

El colombiano valora el proyecto deportivo encabezado por Abel Ferreira y el trabajo que se realiza en el centro de entrenamiento del club. Aunque en las últimas semanas logró continuidad en Wolverhampton y mejoró su rendimiento, Arias considera que en Brasil puede recuperar su mejor versión y mantenerse como un habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo pensando en el Mundial.

Lea también Jhon Arias protagonista en los Wolves: Gran inicio de año

Wolverhampton y la cláusula Fluminense, los obstáculos

Ahora, el reto para Palmeiras pasa por convencer a Wolverhampton, club que no quiere perder su inversión. Los ingleses habrían pagado cerca de 17 millones de euros, más bonificaciones por rendimiento que aún no se han cumplido y estarían dispuestos a negociar solo a partir de una cifra cercana a los 20 millones de euros.

A esto se suma otro factor clave, la cláusula de Fluminense. El club carioca incluyó en la venta un derecho de tanteo en caso de que Arias regrese al fútbol brasileño. Si se alcanza un acuerdo entre Palmeiras y los Wolves, el equipo inglés deberá notificar a Fluminense, que tendrá la opción de igualar la oferta.

Lea también [Video] Jhon Arias hizo gol con Wolverhampton por la FA Cup

Palmeiras ya hizo su parte inicial y cuenta con el aval de Jhon Arias, pero el camino todavía es largo. Convencer a Wolverhampton y sortear la cláusula de Fluminense serán los pasos decisivos para concretar un fichaje que podría sacudir el mercado brasileño y devolver al colombiano a un escenario donde ya supo brillar.