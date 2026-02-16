Mourinho tomó decisión con Richard Ríos: “No sé si son las ganas del Real Madrid”

Regresa la UEFA Champions League para los clubes que quedaron de la octava casilla a la 24. Los Play-Offs para clasificar a los octavos de final prometen bastante y uno de esos duelos será nada más ni nada menos que el vibrante duelo entre Real Madrid vs Benfica.

Sin duda alguna, los españoles quieren quitarse esa espinita de haber perdido en Portugal, país en donde todo iniciará en estos Play-Offs. Real Madrid busca revertir la situación vivida en la última fecha de la fase de la liga. En el Santiago Bernabéu será la vuelta y los dos clubes necesitan dejar un buen resultado para el segundo juego.

Infortunadamente, Richard Ríos no pudo estar en el partido de la fase de la liga por una luxación de hombro que lo sacó de la competencia hace un buen tiempo. El jugador antioqueño está pasando por lo último de su recuperación y José Mourinho tomó una decisión con el ex Palmeiras.

¿JUGARÁ RICHARD RÍOS CONTRA EL REAL MADRID?

En la conferencia de prensa previa al partido, José Mourinho avisó que, “Ríos y Bah también regresan mañana y ambos están listos para jugar. Tenemos a todos, casi todos están listos para jugar mañana”.

El luso agregó, “esto significa que ahora tengo una buena plantilla, equilibrada, con opciones, con jóvenes que están emergiendo, creciendo y consiguiendo minutos. Ahora tenemos una plantilla buena y equilibrada que me da muchas opciones”.

La recuperación de Richard Ríos tomó tiempo para que se recuperara totalmente de la luxación de hombro. Sin embargo, José Mourinho sentenció, “no sé si fue el efecto de las ganas de jugar contra el Real Madrid, pero todos han vuelto”.

Richard Ríos salió lesionado el 14 de enero. Después de un mes, el volante colombiano está listo para volver a figurar como titular en el Benfica. Su primer reto tras su regreso será nada más ni nada menos que contra el Real Madrid en la Champions League.

Pese al regreso de Richard Ríos a la nómina de Benfica, todo parece indicar que José Mourinho no quiere poner en riesgo al volante antioqueño y todo apunta a que será suplente esperando su lugar en el segundo tiempo si así lo requiere el entrenador luso.

En ese sentido, su titularidad podría ser en el juego ante el Real Madrid en España para definir la serie de los Play-Offs, dado que el entrenador no quiere exponer al ex Palmeiras con la posibilidad de una nueva lesión. Habrá que ver qué decisiones tomará José Mourinho con los regresos de referentes.