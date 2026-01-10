Jhon Durán le ganó el duelo a Davinson: Fenerbahce Supercampeón

La Supercopa de Turquía tuvo acento colombiano en Estambul. En un partido de alta tensión, dos habituales protagonistas de la Selección Colombia se encontraron frente a frente en una final que definía mucho más que un trofeo.

Fenerbahce y Galatasaray protagonizaron una nueva edición del clásico turco, esta vez con un título en juego y con Jhon Jáder Durán y Davinson Sánchez como titulares, en un duelo que terminó inclinándose del lado amarillo.

Fenerbahce golpeó en los momentos clave

El equipo de Jhon Jáder Durán se quedó con la Supercopa tras imponerse 0-2 enel estadio Olímpico Atatürk. El primer golpe llegó antes de la media hora de juego, cuando Matteo Guendouzi aprovechó una serie de rebotes y sacó un potente remate rasante desde fuera del área para vencer al arquero Günay Güvenc.

En la segunda mitad, Fenerbahce sentenció la final con una jugada de pelota quieta. Marco Asensio ejecutó un tiro de esquina y Jayden Oosterwolde conectó una volea impecable para ampliar la ventaja y encaminar definitivamente el título.

Duelo colombiano con realidades distintas

Ambos colombianos fueron inicialistas, pero con desarrollos diferentes. Jhon Jáder Durán estuvo en cancha hasta el minuto 69, sin demasiada incidencia ofensiva, pero cumpliendo su rol táctico antes de ser reemplazado por Nene Dorgeles pensando también en la carga de partidos.

Davinson Sánchez, por su parte, vivió una final más compleja. El defensor central fue amonestado en la primera parte y no regresó al campo tras el descanso, dejando su lugar a Gabriel Sara en una variante táctica del Galatasaray que no logró cambiar el rumbo del partido.

Fenerbahce se consagró supercampeón de Turquía y volvió a levantar este trofeo después de 12 años, curiosamente otra vez ante Galatasaray. En el cara a cara colombiano, Jhon Jáder Durán celebró el título y Davinson Sánchez se quedó con el sabor amargo de una final perdida. Ambos clubes ya pasan la página y volverán a la acción esta semana en la Copa de Turquía, con el foco puesto en seguir compitiendo en un calendario exigente.