Jhon Durán rompe el silencio antes de firmar con su nuevo equipo

El joven centro delantero colombiano Jhon Jáder Durán, según como se viene mencionando en los últimos días, será nuevo jugador del Benfica de la primera división de Portugal.



El exjugador del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra y de Envigado FC compartirá equipo con el también colombiano Richard Ríos, que estuvo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la Selección.

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Durán al Benfica

“Jhon Durán al Benfica, ¡aquí vamos! Acuerdo cerrado para que el delantero colombiano se una en préstamo con cláusula de compra no obligatoria”, escribió Fabrizio Romano a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.



“Durán rechazó dos clubes de la UCL, ya que prefiere el proyecto del Benfica/oportunidad de jugar bajo Marco Silva. Salario compartido con Al Nassr, reconocimientos médicos este fin de semana”, añadió Romano, especializado en el mercado de fichajes.

Jhon Jáder ya está en Portugal

Este sábado 18 de julio, Jhon Jáder Durán llegó a territorio portugués para adelantar los pormenores y firmar su contrato como nuevo jugador del combinado luso. El delantero no se guardó nada.



Durán aseguró estar muy feliz de llegar al Benfica. “Es el mejor equipo de Portugal. Estoy aquí para ganar. Quiero empezar a trabajar y estoy muy feliz. Hablé con Ríos; es mi amigo. Espero tener el apoyo de los aficionados y quiero hacer muchos goles”, manifestó.

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Se espera el anuncio oficial

Se espera que Benfica de Portugal anuncie en las próximas horas la llegada de Jhon Jáder Durán, que en Al Nassr compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos.



Si a Durán le va bien en el conjunto europeo, es probable que vuelva a estar en la órbita de la Selección Colombia de Mayores. El jugador no fue convocado por el argentino Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.







