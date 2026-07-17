Jhon Jáder Durán fue ofrecido al Barcelona: ¿bombazo mundial?

En las últimas horas, se pudo conocer que el joven centro delantero colombiano fue ofrecido al FC Barcelona de España, uno de los equipos más grandes en la historia del deporte rey.

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Durán fue ofrecido al Barcelona

Aunque todo estaría casi listo para que el exjugador del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra vaya al Benfica de Portugal, la prensa española hizo referencia a la situación que se presentó con Durán.



A pesar del ofrecimiento, lo más posible es que Jhon Jáder Durán, debido al mismo avance en las charlas, firme contrato con Benfica. Sport dice que Barcelona no avanzó en el tema del colombiano.

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Lo que dice la prensa española

“Uno de los nombres que ha sido ofrecido en los últimos días es el colombiano Jhon Durán, goleador que pertenece al Al Nasr y delantero que estaba en el radar del Barça hace algo más de un año. El Benfica tiene avanzada su contratación y en el club blaugrana, por ahora, no se ha ido más allá”, señaló el medio.



“Durán va a salir de Arabia Saudí porque no se ha adaptado. El Al Nassr lo fichó en el mercado de enero del 2025 por casi 80 millones de euros procedente del Aston Villa, donde el colombiano causó un impacto importante. Tanto, que Deco llegó a reunirse con su representante para sondear la opción de firmarle, aunque finalmente se decantaron por la propuesta de Arabia. Durán prácticamente no ha jugado en el Al Nasr y encadena dos cesiones, al Zenit de San Petersburgo y al Fenerbahce turco, donde ha podido mostrar su talento”, añadió.

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¿Volverá Jhon al fútbol de Europa?

Los seguidores del futbolista esperan que su regreso al fútbol europeo, en este caso al Benfica, se confirme. Jhon Jáder Durán tiene 22 años y todavía puede relanzar su carrera en el balompié de élite.



“Al parecer, Durán puede salir cedido con opción de compra, lo que hace atractiva su opción en el mercado. El futbolista desea regresar a Europa sí o sí porque está convencido de que puede relanzar una carrera que interrumpió demasiado pronto para irse a Arabia. Tiene 22 años y un potencial físico enorme para el futuro”, sentenció Sport, entre otras cosas más.





