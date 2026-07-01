Jhon Durán tendría nuevo préstamo en Europa: equipo puso condiciones por indisciplina

Desde que Jhon Jader Durán llegó a Europa para firmar contrato con el Aston Villa, el colombiano ha estado en el ojo del huracán por varias situaciones de indisciplina que lo han relegado de distintas ligas y de clubes. No solo en el ‘Viejo Continente’, pues de Inglaterra pasó a Arabia Saudita donde tampoco pudo tener suerte.

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Tras su etapa en el Aston Villa salió del cuadro británico en el 2025 en el mes de enero. Duró apenas seis meses cuando recaló en el Fenerbahce y otros seis meses para salir de Turquía y recalar en el Zenit de San Petersburgo, todo esto en calidad de cedido.

Bajo ese panorama, el delantero antioqueño tendrá que regresar a Arabia Saudita para el Al Nassr, pero la intención del equipo es seguir enviándolo de préstamo a otro equipo y todo parece indicar que el Galatasaray sería su próximo rumbo nuevamente en Turquía.

GALATASARAY CAMBIÓ DE PARECER Y FICHARÍA A JHON JÁDER DURÁN CON INSÓLITA CLÁUSULA

Hace unos meses, Galatasaray había descartado el fichaje de Jhon Durán después de todas las polémicas que ha tenido el colombiano y que tuvo en su etapa en el Fenerbahce. Negociando su salida a las espaldas del club, y una lesión que no pasó desapercibida. Además, en los duelos ante el cuadro de Gálata, Durán celebró sus goles agarrándose los genitales en un acto obsceno que conllevó a una sanción.

Todo parece indicar que Okan Buruk, entrenador de Galatasaray ya dio el sí para fichar a Jhon Durán. Sería en un préstamo por un año y negocian en estos momentos con el Al Nassr la posibilidad de una opción de compra y los turcos tendrían solo que poner 4 millones de euros encima.

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Lo que más sorprende es que, en la cuenta de Fútbol Anadolu afirman que se llegó a un acuerdo con unas condiciones históricas, “oferta impactante del Galatasaray a Jhon Duran: ““Si surge un problema de disciplina, tendríamos derecho a la rescisión unilateral””, mencionó el medio recientemente citado.

Además, en la cuenta de X complementan que está a un paso del Galatasaray, dado que ya Jhon Jader Durán habría aceptado las condiciones de la cláusula de rescisión por algún caso de indisciplina. El delantero antioqueño no puso problemas de ningún tipo a estas condiciones que le pusieron.

En ese sentido, su futuro se podría decidir en las próximas horas para tomar destino al Galatasaray. Una nueva etapa en Turquía con la necesidad de mantenerse y no volver a cometer actos que lo hagan salir de la institución de manera inmediata por la cláusula firmada.

GALATASARAY YA HABÍA RECHAZADO A JHON JADER DURÁN

Es curioso que, de la noche a la mañana, el cuadro turco haya cambiado tanto de parecer con el delantero colombiano. En un principio, por lo visto en el Fenerbahce, el club dejó claro que no estaban interesados en Jhon Jader Durán, dado que no querían actos de indisciplina.

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En el medio Sporx, reseñaron que, “el delantero colombiano, quien recientemente ha llamado la atención por dar “me gusta” a casi todas las publicaciones del Galatasaray en redes sociales. estaría tomando medidas a través de su agente para unirse al cuadro de Estambul. Sin embargo, según informes, el entrenador Okan Buruk se muestra muy indeciso con el traspaso de Durán”.

También complementaron con la inestabilidad del jugador, “la inestabilidad de Durán en Europa se evidencia en su paso por tres clubes distintos —Al Nassr, Fenerbahce y Zenit— en solo un año calendario. Se entiende que el experimentado técnico no quiere que el joven delantero se una al club en este momento debido a su vida personal irregular y su rendimiento inconsistente".