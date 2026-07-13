Ultimátum para Jhon Durán complica su futuro: fijan plazo para conseguir club

Después de ser parte de la convocatoria de 55 jugadores para el Mundial, Jhon Jader Durán sigue dando de qué hablar en Europa y en Arabia Saudita. Todavía tiene contrato con el cuadro saudí hasta 2030, pero el Al Nassr no tendría en cuenta al colombiano en este nuevo torneo.

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Terminó el préstamo con el Zenit de San Petersburgo y tendría que regresar a su club con el que todavía tiene cuatro años de contrato. Europa podría ser una solución, pues Galatasaray tenía negociaciones avanzadas para contratarlo con un nuevo préstamo, pero poco a poco las conversaciones se fueron enfriando cuando parecía que ya estaba listo.

La crisis financiera que vive el Al Nassr empieza a complicar con las negociaciones, las salidas y las incorporaciones por los grandes salarios de los jugadores y es lo que ha puesto en pausa lo de Jhon Jader Durán que no tendría la seguridad de ir al Galatasaray.

EL ULTIMÁTUM QUE LE PUSO AL NASSR A JHON JADER DURÁN

Al Nassr ha empezado a pausar algunos pagos de jugadores del mes de junio y esto también pone en una encrucijada el futuro de Jhon Jader Durán que podría cambiar de aires en los próximos días. De hecho, el conjunto saudí contactó al representante del antioqueño para dejarle cosas claras sobre su próximo destino.

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Con Galatasaray pendiente, Al Nassr fijó el 25 de julio como la fecha definitiva para decidir las negociaciones que pueden marcar la salida de Jhon Jader Durán para el equipo turco. El gran problema que aparece para el equipo saudí tiene que ver con el salario de 20 millones de euros anuales del delantero que complica bastante a los clubes que quieren contratarlo.

El 25 de julio, Al Nassr continuará con su pretemporada en Portugal mientras preparan el torneo saudí que arrancará en el mes de agosto. Jhon Jader tendrá que definir su futuro para esa fecha junto con su representante. Al club le beneficiaría una venta para poder ganar algunos millones que ayuden para mejorar financieramente, pero las operaciones normalmente son en condición de cedido.

GALATASARAY A LA EXPECTATIVA POR JHON JADER DURÁN

Hace unos meses, Galatasaray había descartado el fichaje de Jhon Durán después de todas las polémicas que ha tenido el colombiano y que tuvo en su etapa en el Fenerbahce. Negociando su salida a las espaldas del club, y una lesión que no pasó desapercibida. Además, en los duelos ante el cuadro de Gálata, Durán celebró sus goles agarrándose los genitales en un acto obsceno que conllevó a una sanción.

Todo parece indicar que Okan Buruk, entrenador de Galatasaray ya dio el sí para fichar a Jhon Durán. Sería en un préstamo por un año y negocian en estos momentos con el Al Nassr la posibilidad de una opción de compra y los turcos tendrían solo que poner 4 millones de euros encima.

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Lo que más sorprende es que, en la cuenta de Fútbol Anadolu afirman que se llegó a un acuerdo con unas condiciones históricas, “oferta impactante del Galatasaray a Jhon Duran: ““Si surge un problema de disciplina, tendríamos derecho a la rescisión unilateral””, mencionó el medio recientemente citado.

Habrá que esperar qué puede pasar de aquí al 25 de julio si el Galatasaray toma otro rumbo con las negociaciones por lo frías que se han puesto en el último tiempo por la crisis financiera por parte del Al Nassr. Le quedan doce días al colombiano para definir su futuro.