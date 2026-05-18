[VIDEO] Yerry Mina marcó golazo antes del Mundial: salvó al Cagliari del descenso

Hace unos días salió la lista preliminar de 55 jugadores de la Selección Colombia para concentrar en Medellín y Bogotá antes de afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Entre las novedades apareció Yerry Mina que no pudo estar en la Fecha FIFA de marzo por algunas molestias físicas.

Lea también Millonarios no va más con Beckham Castro y prepara su venta

Seguramente, por la continuidad en el proceso, Yerry Mina será uno de los jugadores convocados para el Mundial. Su altura también es una fortaleza y la seguridad que ha tenido a lo largo de la temporada con el Cagliari de la Serie A de Italia, siendo uno de los capitanes habla por sí solo.

Aunque el Cagliari por lo general pelea el descenso en Italia, el zaguero central sigue dando de qué hablar consolidado como un líder en el club y en la penúltima jornada de la Serie A marcó un gol para salvar a su equipo de caer a la segunda división.

EL GOL DE YERRY MINA PARA SALVAR AL CAGLIARI

En esta jornada, el Cagliari arrancó con 37 unidades y por las victorias de Lecce y de Cremonese, la última fecha era más que apasionante, dado que el club de Yerry Mina podría igualar en puntos con el club de Cremona y ser sobrepasado por los aurirrojos.

Si los liderados por Yerry Mina sacaban la victoria adelante contra el Torino en condición de local. Las cosas se pusieron mal para el Cagliari por el gol visitante a los 36 minutos. 120 segundos después lo empataron y antes de acabar la primera parte, el zaguero colombiano puso su sello en el marcador.

Lea también Junior sonríe: la buena noticia para la semifinal de la Liga BetPlay vs Santa Fe

Después de un remate, el portero del Torino dejó un rebote que se metía en su propio arco y de cabeza con un gran salto, Yerry Mina puso el gol de la victoria del Cagliari que significó el segundo tanto del oriundo de Guachené, Cauca a lo largo de esta Serie A de Italia.

Con esta victoria, el Cagliari llegó a 40 puntos y estará mucho más tranquilo para terminar la liga de Italia enfrentando al Milan en condición de visitante. Ya no hay forma de perder la categoría y aspira ser protagonista en la siguiente temporada para no correr riesgos con el descenso.

¿YERRY MINA ESTARÁ EN EL MUNDIAL?

En los últimos días del mes de mayo se conocerá la lista definitiva por parte de Néstor Lorenzo para viajar a Estados Unidos para el amistoso ante Jordania y luego a Guadalajara en donde será el campamento de concentración de la Selección Colombia.

Lea también Preocupación en Santa Fe para la semifinal vs Junior: habría nuevo lesionado

Por ahora, Yerry Mina confirmó con esta presencia en cancha y con el gol que no está mal físicamente y que será importante en la lista definitiva si así lo considera Néstor Lorenzo. Su fortaleza en el ataque por su altura puede ser una ventaja para la Selección Colombia que puede aprovechar este aspecto para afrontar el Mundial.

Además, el defensor de Guachené, Cauca será uno de los líderes para encarar la Copa del Mundo. La lista de 26 jugadores será compuesta por lo general por los jugadores que han hecho parte del proceso y ahí estaría el zaguero del Cagliari junto con Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí como los primeros centrales.