Jhon Jáder Durán podría cambiar a nuevo equipo: lo ofrecieron a un club europeo

Desde hace unas semanas no se ha vuelto a saber nada acerca de Jhon Jáder Durán que salió de la Premier League con Aston Villa para firmar con Al Nassr. Las cosas no fueron como se esperaban junto con Cristiano Ronaldo, pasó al Fenerbahce, y luego al Zenit de San Petersburgo.

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Infortunadamente, con el Zenit de San Petersburgo, el delantero colombiano no ha podido conseguir la regularidad deseada, especialmente por la necesidad que tiene por la cercanía que hay con el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

En Rusia empezó siendo titular, y poco a poco, su rendimiento bajó al punto de ser suplente y ser uno de los primeros cambios para el segundo tiempo. Jhon Jáder Durán dejó de ser importante y pierde regularidad de cara a lo que será el Mundial, justo después de que el entrenador Néstor Lorenzo dejó claro que no hay peleas y que todos los jugadores tienen las puertas abiertas.

EL EQUIPO AL QUE LE OFRECIERON A JHON JÁDER DURÁN: HAY DUDAS CON SU FICHAJE

Jhon Jáder Durán podría salir del Zenit de San Petersburgo para regresar a una competencia que ya conoce bien como el balompié turco. Esta vez no sería en Fenerbahce como sucedió anteriormente, sino en uno de los principales rivales del cuadro auriazul: Galatasaray.

Y es que, de acuerdo con información que ha aparecido en Turquía, Jhon Durán fue ofrecido para el Galatasaray para reforzar al club campeón turco. Durán conoce bien al cuadro otomano y se espera que en las próximas fechas se decida su futuro con esa posibilidad.

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La cosa es que, parece que este ofrecimiento viene por parte de sus agentes buscando opciones para el colombiano que esperaba tener regularidad y estabilidad. Lejos de ello, la temporada inestable ha vuelto a aparecer y una salida de Rusia sería una solución.

Bajo ese panorama, Galatasaray ya sabe de ese ofrecimiento, pero el equipo turco no está pensando en el colombiano, tal vez por su poco protagonismo que ha tenido en los últimos años. Okan Buruk no parece satisfecho con el ex Aston Villa.

LA POSTURA DEL GALATASARAY ANTE EL OFRECIMIENTO DE JHON DURÁN

De acuerdo con el diario Sporx, Okan Buruk, entrenador del Galatasaray no ve con buenos ojos fichar al colombiano. El medio afirma que el director técnico duda bastante por las cuestiones extradeportivas que conducen a esa inestabilidad de Jhon Jáder Durán.

Justamente, esa indisciplina complica para tomar una decisión. De hecho, Jhon Durán ya había dado de qué hablar cuando estuvo en Turquía en un partido entre el Fenerbahce y el Galatasaray. El antioqueño marcó gol y se fue a celebrar tomándose los genitales y provocando a los hinchas rivales de su rival.

Esa polémica lo dejó retratado en Turquía y parece impensado que el Galatasaray pudiera ficharlo por esos detalles. Sin embargo, las cosas podrían cambiar después de ese ofrecimiento. El equipo otomano lo piensa dos veces, precisamente por los temas extradeportivos y por cuestión discutidas con su poca estabilidad.

ASÍ LE FUE A JHON JÁDER DURÁN EN TURQUÍA

Estuvo pocos meses en el Fenerbahce en donde tampoco tuvo los mejores números de un delantero referente de área. Jhon Durán apenas pudo sumar 21 partidos y marcó cinco goles y dos asistencias. El colombiano no tuvo la regularidad deseada y por temas extradeportivos también quedó retratado en la institución, no por sus registros, sino por lo mal que habría salido.

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Fenerbahce cortó todo con Jhon Jáder Durán, y entre las razones de su salida indicaron que fue por la mala relación que tuvo con el director técnico, Doménico Tedesco, con el presidente de la institución y con los compañeros. Además, indicaron que fingía lesiones mientras pedía que los agentes buscaran otras alternativas en el mercado.