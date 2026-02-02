Leonel pone pies sobre la tierra: “No era un partido para ese marcador”

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I con el protagonismo del Atlético Bucaramanga que sacó la casta después de una semana complicada por el fallecimiento de un hincha a manos de aficionados del Cúcuta Deportivo en la semana del Clásico del Oriente.

Sobrepasando los primeros minutos complicados, Atlético Bucaramanga dio un golpetazo ante Alianza Valledupar FC gracias a un resultado de 5-0. Un huracán que despertó después de la primera media hora y sacó adelante un encuentro que, así como lo dijo Leonel Álvarez, no era un partido para ese marcador tan holgado.

Con la victoria del Atlético Bucaramanga, el club se quedó con la segunda posición con ocho unidades. Los ‘Leopardos’ siguen dando de qué hablar en un torneo que arrancó bien para las aspiraciones del cuadro santandereano, pero Leonel Álvarez sabe que no han ganado nada.

EL ANÁLISIS DE LEONEL ÁLVAREZ TRAS LA GOLEADA DE ATLÉTICO BUCARAMANGA

Las cosas no iniciaron de la mejor forma para Atlético Bucaramanga que arrancó con dificultades en llegar al arco rival, mientras que Alianza buscaba romper los ceros. Sin embargo, todo se rompió a partir de la primera media hora con un gol de Fabián Sambueza, y en cuestión de seis minutos, ya se pusieron 3-0 encima.

Por esta razón, Leonel Álvarez indicó que las cosas no fueron fáciles, pese al marcador que se estaba reflejando desde la primera mitad, “los primeros minutos fueron difíciles. No nos encontrábamos, estábamos imprecisos y nos dejábamos arrastrar en las marcas. Ellos vinieron a jugar una final, con línea de cinco, esperando nuestro error”.

Alianza necesitaba sí o sí sacar adelante el partido de visitante, dado que están en el fondo de la tabla con apenas una unidad. Estaban jugando una final con esa necesidad de encontrar la victoria, “ahí cambia el partido (después de la primera media hora). Fuimos contundentes y en poco tiempo ya estábamos 3-0. Si me apuran, no era un partido para ese marcador, pero yo les decía que con los jugadores que tenemos, con su eficacia, podíamos hacer cuatro o cinco goles. Y llegó el día”.

Posteriormente, agradeció a la afición que fue un aliciente para sacar adelante el partido, “esta hinchada es el jugador número 12. Alienta, exige y transmite una energía que se siente en la cancha. El equipo se sobrepuso también por eso”. Además, habló con profunda tristeza sobre el fallecimiento de Camilo Rojas, hincha de Atlético Bucaramanga.

LA COMPETENCIA EN BUCARAMANGA Y LO QUE SE VIENE PARA BUCARAMANGA

Leonel Álvarez también se refirió al trabajo táctico de Bucaramanga y la calidad de los extremos que hay en el ataque. Especialmente con Kevin Londoño que le responde al entrenador y Emerson Batalla que ya marcó su primer gol con el club, “buscamos eso y lo estamos logrando. Hay competencia sana, profesionalismo y todos van a tener su oportunidad”.

Luego hizo una reflexión de lo que vive Atlético Bucaramanga en estas cuatro fechas, “no es señalar a nadie. Es dar minutos, recuperar jugadores y fortalecer al grupo. La solidaridad que veo en este equipo me confirma que vamos por buen camino”.

Por último, sentó cabeza y afirmó que, pese a la goleada, las cosas siguen para Bucaramanga y no han ganado nada, “estamos felices, pero con los pies sobre la tierra. Ganamos bien, marcamos goles, pero seguimos trabajando. Esto no termina acá”.