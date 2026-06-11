Jhon Lucumí cambiaría de club en Italia tras el Mundial: un grande lo ficharía

Mucho se ha hablado del mercado de fichajes de Europa que podría sacudir bastante en medio y después del Mundial. De hecho, antes de que empiece el debut de Colombia contra Uzbekistán, diferentes nombres de la Selección Colombia han estado en boca de otros clubes.

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Gustavo Puerta podría dejar Racing de Santander con cinco equipos que lo buscan, Dávinson Sánchez que llama la atención en el Como de Italia, James Rodríguez tendría que definir sus próximos pasos, Richard Ríos que saldría del Benfica para reforzar, posiblemente al Napoli y ahora, Jhon Janer Lucumí que interesa en otros equipos italianos.

La Serie A nunca ha dejado de interesarse en deportistas colombianos. Nunca le han cerrado las puertas a Colombia y Jhon Janer Lucumí, que defiende los colores del Bologna italiano podría cambiar de aires en la misma liga con intereses de grandes instituciones.

LA JUVENTUS QUIERE FICHAR A JHON JANER LUCUMÍ

A la Juventus no le terminó de ir bien con Juan David Cabal que en un partido de Champions ante el Galatasaray se fue expulsado después de entrar en el segundo tiempo para cerrar espacios. Después de la roja no volvió a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico y tampoco tuvo espacio en la Selección Colombia para el Mundial.

Tras el Mundial, y dependiendo del nivel del zaguero central con la Selección Colombia, todo podría cambiar en el futuro de Jhon Janer Lucumí. Su salida del Bologna puede ser realidad en medio de las dudas con su próximo rumbo al sonar en Sunderland de Inglaterra y en otros clubes de la Premier League.

Y es que, de acuerdo con medios italianos Jhon Lucumí interesa en la Juventus de Turín por pedido de Luciano Spaletti. Los turineses se juegan la Europa League y quieren hacerlo con el vallecaucano en la zaga defensiva.

Gianluca Di Marzio también reseñó en su cuenta de X que, “la Juventus quiere a Jhon Lucumí, defensa colombiano del Bologna. El conjunto bianconero ha realizado sondeos iniciales por el jugador que busca Luciano Spalletti. Es una idea sólida, y el Bologna también es consciente de que este verano se producirá su salida”.

LO QUE DEBERÍA PAGAR JUVENTUS PARA FICHAR A JHON JANER LUCUMÍ

Por ahora, Jhon Janer Lucumí tiene contrato con el Bologna hasta mitad del 2027. Si Juventus quiere fichar al colombiano tendría que poner 28 millones de euros para pagar la cláusula de rescisión del zaguero central.

Sky Sports afirmó que el Bologna estaría dispuesto a dejar salir al defensor central en este mercado de fichajes de verano. Jhon Lucumí renunciaría todavía al año que le quedaría de contrato. El club italiano no permitiría la salida del colombiano por menos de esos 28 millones de la cláusula de rescisión.

Sin embargo, Juventus podría buscar negociar con Bologna, en caso de que no estén a gustos con el pago de la cláusula de rescisión de 28 millones de euros que podrían activar sin problemas. En dado caso, la ‘Vecchia Signora’ podría empezar a negociar a partir de 22 millones de euros que es el precio en estos momentos del colombiano.

Seguramente, si Jhon Lucumí hace un buen Mundial con la Selección Colombia enfrentando a Uzbekistán, República Democrática del Congo y a Portugal, su precio podría valorizarse mucho más y sería un ‘problema’ para la Juventus que le tocaría negociar a partir de un precio más alto de los 22 millones de euros actuales.

JHON LUCUMÍ TIENE MERCADO EN EUROPA

Este interés de la Juventus no ha sido la única propuesta que ha tenido Jhon Janer Lucumí. Por sus buenas presentaciones con el Bologna y con la selección lo han hecho estar en el radar de clubes de la Premier League, de Italia y de España todavía sin nada concreto.

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La Roma y la Juventus han seguido de cerca al colombiano en los últimos mercados de fichajes. En Inglaterra también ha tenido mercado con el Bournemouth, Sunderland que es el que más cerca ha estado y el Tottenham Hotspurs. En España, por su parte, también sonó en Atlético de Madrid.

Habrá que esperar cómo se define el futuro de Jhon Lucumí con todas las propuestas que tiene sobre la mesa y con los intereses que podrían aumentar dependiendo de su actuación en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.