Millonarios buscó a jugador campeón de la Liga BetPlay, pero le dijeron que NO

Millonarios trabaja en la conformación de la nómina para el segundo semestre de 2026, en el que tratará de mejorar la pobre imagen dejada en el inicio del año, ya que no pudo clasificar a los playoffs y además quedó eliminado de la Copa Conmebol Sudamericana en la fase de grupos.

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A Millonarios le dicen que NO

Desde antes de definirse el campeón de la Liga BetPlay, Millonarios manifestó su interés en contratar a un lateral derecho como refuerzo para el segundo semestre.

El nombre que entró en carpeta en el equipo embajador fue el de Jhomier Javier Guerrero González, zaguero de 25 años del registro de Junior de Barranquilla, que fue titular en la campaña del primer semestre de 2026 que consagró con el título al equipo 'tiburón'.

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Desde Millonarios se aseguró que una vez terminada la competencia de Junior, se haría oficial la intención de fichar al jugador.

Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que desde el futbolista y Junior ya se emitió una respuesta al supuesto interés.

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Desde el entorno de Junior se pretende renovar el contrato de Jhomier Guerrero, el cual está pactado hasta el 31 de diciembre de 2026.

Adicionalmente, el conjunto 'rojiblanco' no tiene en mente negociar al zaguero con algún club el Fútbol Profesional Colombiano y solo permitiría su salida al exterior.