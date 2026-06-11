VIDEO - Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026: México 1-0 Sudáfrica

El delantero Julián Andrés Quiñones quedó este jueves 11 de junio en la historia de los Mundiales al ser el encargado de abrir el marcador para México en el compromiso contra Sudáfrica por la fecha 1 del grupo A de la Copa del Mundo 2026.

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Así fue el gol de Julián Quiñones

Julián Quiñones y la selección de México aprovecharon una mala salida de la defensa de Sudáfrica, que tratarán de generar juego desde su propio campo con balón dominado.

En el minuto 8, Sphephelo Sithole perdió la pelota ante la presión de Erik Lira. El esférico le quedó a Quiñones, que de inmediato se dirigió hacia el pórtico de Sudáfrica.

Justo antes de ser presionado por un defensor, el atacante sorprendió con un fuerte remate de derecha que venció la resistencia del guardameta sudafricano.

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México arremete contra Sudárica

Desde el inicio del partido, la selección de México quiso imponer su condición de local al controlar el balón, presionar en terreno contrario y buscar la apertura del marcador.

Los aztecas lo tuvieron con un remate de Raúl Jiménez que atajó el portero de Sudáfrica, pero posteriormente, Julián Quiñones aprovechó la primera oportunidad que tuvo para poner el 1-0.