Juan Fernando Quintero es pretendido por dos equipos de la Liga BetPlay

El futuro de Juan Fernando Quintero podría estar nuevamente en el fútbol colombiano. En las últimas horas se conoció que dos equipos de la Liga BetPlay siguen de cerca la situación del mediocampista antioqueño de cara al segundo semestre de 2026.

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DIM y Junior, interesados en Juan Fernando Quintero

Según informó el periodista René Wedekind, Independiente Medellín y Junior FC están interesados en contar con los servicios del volante creativo, quien actualmente pertenece a River Plate de Argentina.

La posibilidad toma fuerza debido a que la continuidad de Quintero en el cuadro millonario no está completamente garantizada. Por ello, varios clubes han comenzado a explorar escenarios para intentar incorporarlo una vez finalice la Copa del Mundo.

Por ahora, el futbolista se encuentra concentrado con la Selección Colombia, preparando la participación de la Tricolor en el Mundial 2026, certamen que podría ser determinante para definir su próximo destino deportivo.

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Números de Quintero en 2026

En lo corrido de la temporada, Juan Fernando Quintero ha disputado 17 partidos con River Plate. Además, registra cuatro goles y cuatro asistencias, cifras que reflejan su aporte en el conjunto argentino.

Así le fue a Juan Fernando Quintero en Medellín y Junior

Uno de los clubes que aparece en el panorama es Independiente Medellín, institución con la que el volante tuvo un destacado paso en 2017. Allí disputó 36 compromisos, anotó 16 goles y entregó diez asistencias.

Además de su exitoso rendimiento en el Poderoso, Quintero ha manifestado en varias oportunidades su cercanía con el club antioqueño, razón por la cual un eventual regreso siempre genera expectativa entre los aficionados.

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Junior FC también figura entre los interesados. El mediocampista vistió la camiseta del conjunto barranquillero durante 2023, aunque su paso fue breve. Con el Tiburón jugó siete partidos y marcó un gol.

Tanto Medellín como Junior se encuentran atentos a la situación contractual del jugador y a las decisiones que tome River Plate en las próximas semanas. Cualquier movimiento, sin embargo, deberá esperar hasta después de la participación de Colombia en la Copa del Mundo.

De momento no existe una negociación oficial confirmada, pero el interés de ambos clubes ya fue revelado. Así, una vez concluya el Mundial 2026, se espera que quede definido el futuro profesional de uno de los futbolistas que es fijo en la Selección Colombia.