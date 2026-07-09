La Selección Colombia se acerca al Mundial de baloncesto 2027

La Selección Colombia dio un paso importante en su objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, después de derrotar en la noche del miércoles 8 de julio a Venezuela por marcador de 102-86 en juego que estaba aplazado de la primera ventana del grupo C en la primera ronda del clasificatorio.

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Con la victoria, el equipo colombiano se aseguró un lugar en la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Las figuras del quinteto nacional fueron Hansel Atencia con cinco triples, seguido Brian Angola con cuatro. También se destacó Romario Roque con 20 puntos y cuatro rebotes.

Colombia, segundo del grupo C

Colombia finalizó la primera etapa del certamen en la segunda posición del grupo C con registro de tres victorias y tres derrotas. Brasil lideró la zona con seis triunfos y tercero fue Chile con saldo de dos celebraciones y cuatro caídas.

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Las tres selecciones avanzaron a la segunda fase del clasificatorio.

Esta es la segunda clasificación consecutiva de la Selección Colombia a la segunda ronda del Clasificatorio, teniendo en cuenta que para la Copa del Mundo de 2023 también lo logró, pero no alcanzó a ganar el boleto final.

Selecciones clasificadas

Con la clasificación de Colombia se completó el cuatro de la segunda ronda de los clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay seguirán en carrera por llegar al Mundial.

La segunda ronda se dividirá en dos grupos de seis selecciones cada uno, en los que se tendrán en cuenta los resultados de la primera fase.

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Grupo E: Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, República Dominicana.

Grupo F: Argentina, Bahamas, Canadá, Panamá, Puerto Rico, Uruguay.

La etapa final del clasificatorio se jugará a tres ventanas, que se repartirán en agosto de 2026, noviembre de 2026 y febrero de 2027.

Las tres mejores selecciones de cada grupo más el mejor cuarto en general clasificarán a la Copa del Mundo, que está programada para disputarse entre el 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 en Catar.