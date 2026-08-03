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River Plate

[Video] El técnico que piden los hinchas de River Plate para enfrentar a Santa Fe

El millonario vive un mal momento deportivo, pues perdió en las tres primeras fechas del torneo argentino.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
[Video] El técnico que piden los hinchas de River Plate
Hinchas de River Plate piden a Ramón Díaz // AFP

River Plate atraviesa el inicio de una crisis deportiva, y la continuidad de Eduardo 'Chacho' Coudet comienza a ser seriamente cuestionada por los hinchas. La derrota 1-0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental profundizó el mal momento del equipo y desató fuertes protestas en las tribunas.

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El conjunto millonario acumula cuatro derrotas consecutivas si se cuenta la final del torneo Apertura perdida ante Belgrano (2-3). Además, River cayó 1-0 ante Barracas Central, 1-0 frente a Gimnasia La Plata y 1-0 contra Rosario Central en las tres primeras jornadas del Clausura 2026, resultados que lo tienen en el fondo de la tabla.

La situación se agravó porque el equipo también había sido eliminado recientemente de la Copa Argentina tras perder 3-1 ante Aldosivi, un rival de menor jerarquía en el papel. Entre el cierre del primer semestre y el arranque del segundo, River suma cinco tropiezos consecutivos en el ámbito local.

Hinchas de River piden el regreso de Ramón Díaz

Tras la caída del domingo, los aficionados dejaron clara su postura. A la salida del MÁS Monumental se escuchó con fuerza el cántico: “Poropopó, poropopó, cantemos todos para que vuelva Ramón”, en referencia al histórico entrenador Ramón Díaz, uno de los grandes ídolos del club.

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Ramón actualmente se encuentra sin equipo. Su experiencia más reciente fue en Internacional de Porto Alegre durante 2025, donde dirigió 13 partidos, con un balance de tres victorias, cinco empates y cinco derrotas antes de salir de la institución brasileña.

Balance de Ramón Díaz como técnico de River

El vínculo del Pelado con River es especial. En sus dos etapas como director técnico conquistó nueve títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Supercopa Sudamericana, logros que lo mantienen como una de las figuras más queridas por la hinchada riverplatense.

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La derrota ante Rosario Central llegó por un desafortunado autogol de Nicolás Otamendi tras un centro del colombiano Jaminton Campaz. Aunque River generó opciones para empatar, el arquero Conan Ledesma evitó el gol de Lucas Beltrán, mientras que los hinchas despidieron al equipo entre silbidos y reclamos contra los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico.

Próximos partidos de River Plate

El panorama no da tregua para River Plate. Sus próximos compromisos serán el 9 de agosto ante Tigre en Victoria, el 12 de agosto frente a Independiente Santa Fe en El Campín por la Copa Sudamericana y el 16 de agosto contra Argentinos Juniors en el Monumental.

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