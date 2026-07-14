Johan Mojica saldría de Europa tras el Mundial: gigante de Brasil lo ficharía

Aunque el Mallorca no tuvo la mejor temporada cayendo al descenso, Johan Mojica fue uno de los jugadores más constantes a lo largo de las 38 fechas. Con el lateral izquierdo vallecaucano no pudieron salvar la categoría y ahora lo que vendrá será un cambio contundente para intentar ascender.

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Como la mayoría de los jugadores cuando fracasan y caen a la segunda división, ni Johan Mojica ni los demás futbolistas de la plantilla tienen la continuidad asegurada. De hecho, Mallorca tendrá que decidir si continúa con Mojica como pilar fundamental para intentar el ascenso o si busca otras soluciones.

Mallorca ya le puso precio a Johan Mojica para los clubes interesados en contratar al lateral mundialista y ya hay una posibilidad con un grande de Brasil. Se trata nada más ni nada menos que del Santos que tampoco vive la mejor temporada a solo un punto de los puestos del descenso. El colombiano tendrá que remar nuevamente para no sumar una nueva caída a la segunda división.

ASÍ SERÍA EL NEGOCIO DEL SANTOS PARA FICHAR A JOHAN MOJICA

Por el descenso, Mallorca podría decidir bajas claras para afrontar el reto del ascenso para la primera división española. Uno de los que saldría de la institución mallorquina sería el colombiano y por ahora, Sudamérica aparece como un posible destino en su futuro.

De acuerdo con información de Felipe Silva de ESPN Brasil, Johan Mojica, de 33 años fue ofrecido a Santos. Mallorca ya dejó las cosas claras y solo aceptaría una oferta que alcance los 600,000 euros para vender al oriundo de Cali, Valle del Cauca.

Johan Mojica viene de disputar el Mundial y ser uno de los habituales titulares en la banda izquierda. Solo no actuó en un partido contra Portugal en la fase de grupos. Santos pone sus ojos en el defensor colombiano con la necesidad de armarse en ese costado que solo tiene a Gonzalo Escobar en ese puesto.

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Seguramente en los próximos días podría solucionarse el futuro de Johan Mojica con el interés del Santos en contar con el lateral izquierdo, o bien, con la posibilidad de quedarse en España con el Mallorca. Todavía no hay clubes de Europa interesados en el vallecaucano, pero podría haber novedades pronto.

En caso de llegar a la institución brasileña, el reto será nuevamente salvarse del descenso junto con Neymar que todavía duda si sigue o no jugando al fútbol tras la derrota de Brasil en el Mundial contra la Noruega de Erling Haaland en octavos de final.

BOTAFOGO TAMBIÉN QUISO A JOHAN MOJICA

Santos no es el único club de Brasil que se ha interesado en fichar al defensor de la Selección Colombia. A principios del 2026, Botafogo también estuvo muy cerca de contratarlo con la necesidad de ponerle competencia a Alex Telles en ese costado.

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De hecho, César Luis Merlo escribió en su cuenta de X el viernes 27 de febrero que Botafogo estaba interesado en fichar a Johan Mojica. Tanto así que el periodista argentino afirmó que el club de Río de Janeiro ya había abierto negociaciones para contratar al lateral.

Ahora, quienes estén interesados en el fichaje del lateral de la Selección Colombia ya saben que tendrán que poner sobre la mesa 600,000 euros para contratar a Johan Mojica que podría no ser contemplado por Mallorca en este objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría española.