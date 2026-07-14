Pereira sigue en crisis para la Liga BetPlay 2026-II: revelan cuatro sanciones de FIFA

Arturo Reyes tomó las riendas del Deportivo Pereira, aun sabiendo lo difícil que iba a ser salir de las crisis después del golpe financiero que ha sufrido la institución. Tuvieron que jugar con un equipo Sub-20 en el final del segundo semestre del 2025 y se complicaron para inscribir a sus jugadores en el primero del 2026.

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A once días del arranque de la Liga BetPlay 2026-II, Deportivo Pereira no ha logrado salir de la crisis financiera por las grandes deudas que tienen a los jugadores, cuerpo técnico y directivos. Por esta razón, la FIFA no se quedó con brazos cruzados y volvió a poner sanciones cruciales para el cuadro pereirano.

No se trata solo de una, sino de cuatro que caerán para el Pereira a días de arrancar el segundo torneo en el que tendrán que levantar cabeza por haber quedado últimos en la tabla de posiciones del primer semestre con solo una victoria.

LAS CUATRO SANCIONES POR PARTE DE LA FIFA QUE COMPLICAN AL PEREIRA

Pese a las penalizaciones y al mal semestre, Arturo Reyes seguirá al frente de la dirección técnica con la necesidad de encontrarle una solución al club y a esta crisis que tendrá que revertir Álvaro López. El ente que reglamenta las competencias del fútbol a nivel mundial impactó fuertemente y Pereira tendrá que ponerse al día.

Y es que, de acuerdo con Mauricio Trujillo, el cuadro ‘Matecaña’ sufrió cuatro sanciones, la mayoría responde a las deudas que tiene el club. Como castigo, no podrán fichar jugadores en los próximos tres mercados. Es decir, la inscripción de nuevos futbolistas sería apenas oficial en el 2028.

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Hasta la fecha, el Pereira no ha dado mayor novedad de los posibles fichajes para armar un equipo competitivo. De hecho, con estas penalizaciones por parte de la FIFA, no podrán inscribir a los jugadores que tengan pensado contratar. Sin embargo, ese es solo el arranque de las sanciones.

Además de la necesidad de pagar lo que adeudan a jugadores y directivos, también estarían obligados a ponerse al día con otras millonarias multas que tendrán que saldar como requisito para dejar atrás la sanción de las contrataciones y de la inscripción de fichas claves para salvar la temporada.

¿CÓMO SERÁ LA PLANTILLA DEL DEPORTIVO PEREIRA EN EL SEGUNDO SEMESTRE?

Afortunadamente, el Pereira no ha dado a conocer bajas para el segundo semestre y tendría disponible a todo el equipo que participó en el primer torneo. La idea es mantener la base sin ausencias claves, dado que esta sanción de la no inscripción de futbolistas impacta fuertemente.

Nuevamente, Pereira tendrá que armar un equipo competitivo con las fichas que ya tienen a lo largo del primer torneo de la Liga BetPlay. Bajo ese panorama, los juveniles volverían a tener un papel importante, dado que tendrán que intercalar con un equipo de jugadores experimentados junto con los jóvenes que ascendieron al primer equipo.

Pereira tendrá que pagar pronto todo lo que adeudan, dado que por ahora no podrán inscribir jugadores en los próximos tres mercados. Así las cosas, el cuadro ‘Matecaña’ deberá ponerse al día para revertir esta situación que afecta bastante a las pretensiones de Arturo Reyes y directivos.

PEREIRA CONTEMPLARÍA NO JUGAR EN LA PRIMERA FECHA DE LA LIGA BETPLAY

De acuerdo con la información de Samuel Duque, los jugadores y el cuerpo técnico liderado por Arturo Reyes, antes de finalizar el mes de junio, se plantaron previo al viaje a Cali para continuar con la pretemporada. Todavía les deben más de tres quincenas a los integrantes de la institución.

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Las medidas del Pereira parecen ir más allá de no estar en la pretemporada, sino que, si no se ponen al día con los pagos, estudiarían no jugar en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II cuando enfrenten a Llaneros en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio el viernes 24 de julio.

Bajo ese panorama, el presidente y máximo accionista, Álvaro López tendrá menos de quince días para pagar lo que debe para evitar las sanciones que la FIFA ya les impuso, y, para que el primer equipo pueda disputar el debut ante Llaneros. En dado caso que el club se plante y no viaje a Villavicencio, tendrían que disputar el juego con las categorías Sub-20.