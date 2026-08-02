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Jordan García sale del León y jugará en histórico equipo de Conmebol ¿Opción para la Selección?

El guardameta colombiano deja la primera división de México tras jugar solo tres partidos con el Club León.
Daniel Zabala
Jordan García sale del León de México
Jordan García sale del León de México // AFP

El guardameta colombiano Jordan García (21 años) afrontará un nuevo desafío en su carrera profesional, después de haber sido descartado por el director técnico argentino Javier Gandolfi en el Club León de la primera división de México.

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Según se informó en las últimas horas, Gandolfi y el club esmeralda tienen la necesidad de fichar a un nuevo delantero, por lo que necesitan hacer cupo para contratar a un jugador no formado en México.

Ante esta situación, el elegido para abandonar la institución y abrir dicho cupo fue el colombiano Jordan García, quien ya tendría nuevo equipo.

Jordan García jugaría en Chile

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García, con brillante paso en Fortaleza y en la Selección Colombia sub 20, tendría todo acordado para convertirse en nuevo guardameta de la Universidad de Chile.

El colombiano llegaría al histórico equipo chileno con contrato por seis meses con la opción de renovarlo por un año en caso de cumplir con ciertos objetivos, según detalló César Luis Merlo.

La cesión de García se registra con el objetivo de liberar el cupo en León, pero además para que el futbolista sume minutos y mayor experiencia.

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Números de Jordan García en León

A pesar de haber generado gran expectativa por su fichaje, Jordan García solo pudo jugar tres partidos con el Club León.

El colombiano recibió cinco goles y no pudo sacar su arco en ceros en ninguna oportunidad.

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