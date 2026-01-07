Morelos define su futuro con Nacional ¿Seguirá el búfalo en Colombia?

Atlético Nacional dio un paso clave en la Liga BetPlay para asegurar la permanencia de uno de sus referentes ofensivos. El club y Alfredo Morelos alcanzaron un principio de acuerdo para que el delantero continúe vinculado a la institución por tres temporadas más, en una negociación que avanzó de manera directa entre las partes.

Como se anticipó en Clásico Paisa, las conversaciones se desarrollaron sin intermediarios y con buena sintonía, lo que permitió destrabar puntos sensibles y acercar posiciones de forma rápida.

Acuerdo directo entre Nacional y el jugador

El entendimiento entre Nacional y Morelos se construyó a partir del interés mutuo por dar continuidad al proyecto deportivo. El atacante, que se ganó un lugar importante en el equipo, manifestó su disposición para seguir vistiendo la camiseta verdolaga, mientras que el club apostó por su experiencia y peso en el vestuario.

Este acuerdo directo fue determinante para acelerar los tiempos. Desde el entorno del club destacan que hubo voluntad de ambas partes para llegar a un punto medio que beneficie tanto al jugador como a la institución en el mediano plazo.

Guarne, el siguiente paso si todo sale bien

Con el principio de acuerdo ya establecido, el foco ahora está puesto en la parte administrativa. La idea es que Morelos pueda estar a más tardar el lunes en Guarne, siempre y cuando la documentación se complete sin contratiempos en los próximos días.

En Nacional confían en que el trámite no tendrá mayores obstáculos y que el delantero se incorporará con normalidad a la dinámica del equipo, pensando en los retos que vienen tanto a nivel local como internacional.

Continuidad clave para el proyecto verdolaga

La posible renovación de Alfredo Morelos por tres años más representa una señal de estabilidad para Atlético Nacional. El club asegura un jugador de jerarquía y envía un mensaje claro de continuidad en su proyecto deportivo, mientras ultiman detalles para que el acuerdo quede oficialmente sellado.