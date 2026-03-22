Jorge Bava 'cayó de pie' y fue anunciado oficialmente por su nuevo equipo

Jorge Bava fue anunciado oficialmente este domingo 22 de marzo como nuevo director técnico de Nacional de Montevideo. El club uruguayo confirmó la llegada del entrenador a través de una publicación en redes sociales, en la que le dio la bienvenida junto a todo su cuerpo técnico para asumir la conducción del primer equipo.

El mensaje de bienvenida de Nacional a Bava

“¡Bienvenido a casa, Jorge! El club le da la bienvenida a Jorge Bava y a su cuerpo técnico, quienes asumen la conducción del primer equipo, y les desea muchos éxitos en este nuevo desafío”, escribió Nacional en el mensaje con el que oficializó una noticia que ya se venía manejando desde días atrás.

La historia de Jorge Bava con Atlético Nacional

De esta manera, el uruguayo de 44 años vuelve a una institución con la que mantiene un vínculo especial, pues allí tuvo pasado como arquero y consiguió cinco campeonatos locales durante su etapa como futbolista. Ahora, regresa en una nueva faceta, con la misión de encaminar al Bolso en un momento de exigencia deportiva.

Balance de Jorge Bava en Cerro Porteño y Santa Fe

La llegada de Bava se produce poco después de su salida de Cerro Porteño, club con el que tuvo un balance bastante positivo. En el conjunto paraguayo dirigió 22 partidos, con un saldo de 13 victorias, seis empates y apenas tres derrotas, además de haber conquistado el Clausura 2025 y la Supercopa de Paraguay.

Antes de su paso por Cerro, Bava también dejó huella en el fútbol colombiano, especialmente en Independiente Santa Fe. Allí se coronó campeón de la Liga BetPlay 2025-I, aunque posteriormente dejó el cargo para aceptar la propuesta del equipo paraguayo, en una salida que generó bastante repercusión en el entorno cardenal.

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Su carrera como entrenador también incluye una etapa muy destacada en Liverpool de Montevideo, institución con la que ganó cinco títulos y consolidó buena parte de su prestigio en los banquillos. En contraste, su experiencia en León de México no tuvo el mismo impacto en cuanto a resultados y trofeos.

Ahora, Nacional apuesta por un técnico que conoce la casa, que tiene ascendencia en el fútbol uruguayo y que viene de procesos exitosos. La dirigencia del club entiende que Bava reúne el perfil adecuado para liderar un proyecto que necesita reacción inmediata tanto en el torneo local como en el plano internacional.

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Nacional, de la mano de Bava, a por la Libertadores

Y es que el nuevo entrenador asumirá un reto importante en una temporada cargada de obligaciones. Nacional disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, certamen en el que quedó instalado en el grupo B junto a Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

Así las cosas, Jorge Bava ya tiene nuevo equipo y su regreso a Nacional es una realidad. El exportero vuelve a casa, ahora desde la línea técnica, con el objetivo de trasladar al banquillo el liderazgo que alguna vez mostró bajo los tres palos y de escribir un nuevo capítulo con uno de los clubes más grandes de Suramérica.