Washington Aguerre NO jugará ante Santa Fe por Libertadores; esto pasó

Una nueva edición de la Copa Libertadores está a punto de comenzar y en esta ocasión los equipos colombianos se roban gran parte del protagonismo, ya que habrá cuatro participantes de gran peso e historia, tal como lo es Independiente Santa Fe.

El cuadro 'cardenal' regresó a una edición de la Copa Libertadores tras quedar campeón de la Liga Betplay de apertura en la temporada 2025, lo que le permitió instaurarse directamente en la fase de grupos, en la cual se enfrentará a un viejo conocido de Brasil, Corinthians, Platense y Peñarol, en donde hay un 'enemigo' con el que se cruzó en la liga local, Washington Aguerre, pero con el cual no se alcanzaría a topar al menos en el inicio de la competencia.

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Washington Aguerre no jugaría contra Santa Fe por sanción

Independiente Santa Fe es uno de los equipos a seguir en la presente edición de la Copa Libertadores, un campeón de Sudamericana que sueña con seguirse proclamando en lo más alto de la historia del mundo del fútbol y que cuenta con grandes figuras como Hugo Rodallega y Daniel Torres, históricos del Fútbol Profesional Colombiano.

El reto no será fácil, en especial tomando en cuenta la actualidad deportiva con la que cuenta, ya que preocupa por su clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay tras los malos resultados que ha obtenido bajo el mando de Pablo Repetto y que justamente lo está dejando en la casilla 15.

Sin embargo, la actitud y el planteamiento táctico para un torneo internacional cambia completamente, lo que será un punto a favor. Además de contar también con la ventaja de debutar frente a un equipo que no cuenta con su arquero titular, Washington Aguerre, quien no viajaría a Bogotá para cumplir con una sanción impuesta de Conmebol.

El guardameta uruguayo de 32 años regresó a su país natal para defender los colores de una vez más Peñarol tras su destacado paso por Independiente Medellín, con el cual militó en 2025. Lamentablemente volvió y recibió una desalentadora noticia, ya que no podría jugar las dos primeras fechas de la presente edición de la 'Gloria Eterna' por cumplir la sanción que tenía pendiente de 2024 cuando fue expulsado con Peñarol en la semifinal.

Aguerre fue amonestado sobre el minuto 120 del duelo ante Botafogo y ahora sufre las consecuencias, perdiéndose el partido debut contra Santa Fe en el Estadio El Campín y en el que recibirán a Platense.

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¿Cuándo será el partido entre Santa Fe vs Peñarol?

El debut del equipo comandado por Pablo Repetto será frente a Peñarol y comenzará como local, un arranque importante en cuanto a resultados y anímicamente por jugar en El Campín. Este compromiso se llevará a cabo el martes 7 de abril con horario todavía por confirmarse.

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¿Cómo quedó el grupo de Santa Fe en Copa Libertadores?

Independiente Santa Fe quedó ubicado en el Grupo E de la Copa Libertadores 2026, tras el sorteo realizado por la Conmebol.