Un equipo de una de las cinco ligas más importantes y competitivas del viejo continente estaría muy interesado en hacerse con los servicios del talentoso mediocampista colombiano Jorge Carrascal.



El exjugador de River Plate de Argentina, como bien se sabe, milita en Flamengo de Brasil. En este club, el cafetero es una de las grandes figuras y suele ser titular en los compromisos más importantes de la escuadra roja y negra.

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Desde Francia buscan a Jorge

La institución que quiere fichar a Jorge Carrascal es Olympique de Marsella de la Ligue 1 de Francia, que hace poco tiempo ya había intentado contratar al jugador que tiene 27 años y que nació en Cartagena.

“El #Marsiglia no suelta la presa sobre #Carrascal. Tras el ‘no’ del #Flamengo a la primera oferta de 15M+bonos en enero, el equipo francés prepara el relanzamiento veraniego: listos 20M€ más bonos para llegar a un total de 25M€. Semanas decisivas en camino: la pelota pasa al #Mengao y a la voluntad del jugador”, informó al respecto el periodista Marco Mampreso, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

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Carrascal iría al Mundial

Jorge Carrascal, de no llegar a ocurrir nada extraordinario, será convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo a la Selección Colombia de Mayores para lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Si la gestión se adelanta de buena manera y se termina concretando, se hará oficial una vez se termine la máxima fiesta del deporte rey. Si el jugador llega a tener un gran torneo con la tricolor a nivel personal, podría aumentar su valor en el mercado.

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Días importantes

Los próximos días y semanas serán más que claves para conocer si la operación por parte del equipo francés y el conjunto brasileño se empieza a encaminar de la mejor manera posible.



Es importante resaltar que, si el traspaso se da, esto sería muy positivo para la Selección Colombia y el mismo jugador, ya que este, con el paso del tiempo, iría subiendo su nivel deportivo.