Jorge Carrascal sufrió duro castigo en Brasil: decisión no tiene reversa

En el Flamengo vs. Fluminense, que se llevó a cabo el pasado domingo 12 de abril, el mediocampista colombiano Jorge Carrascal vio la tarjeta roja. Por fortuna para su equipo que ofició como visitante, este ganó 2 goles a 1.



Tras la roja, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJD) emitió la sanción que deberá cumplir el cafetero. Por reincidencia, el futbolista que estuvo en Rusia fue castigado con cuatro jornadas.

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Sanción a Jorge

“Carrascal fue nuevamente sancionado por el Tribunal Superior de Justicia (STJD). Este viernes, el colombiano fue suspendido por dos partidos debido a su expulsión en el clásico ante el Fluminense. Como había sido condenado en otro juicio reciente, el jugador estará fuera durante un total de cuatro partidos entre el Brasileirão y la Copa do Brasil”, informó Ge Globo.



“La defensa del centrocampista, en el juicio de este viernes, en la sede del STJD, en Río, solicitó la aplicación de la pena mínima de un partido, que se cumpliría automáticamente. Sin embargo, por unanimidad de los auditores, Carrascal fue sancionado en el entendido de que era reincidente”, añadió.

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Carrascal será mundialista

Jorge Carrascal, de no ocurrir nada extraordinario, estará con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El exjugador de River Plate de Argentina deberá corregir su actuar a la hora de marcar a los rivales para no recibir de manera tan seguida tarjetas rojas, pues esto perjudicará a Flamengo y a la misma Selección Colombia.

"Acto de fuerza"

“El deportista fue acusado en virtud del artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva. El texto trata de la práctica del juego violento, definido como un acto de fuerza desproporcionada o imprudente durante un partido, que pone en riesgo la integridad física del oponente. Recibió una tarjeta roja por deslizarse hacia Guga del Fluminense”, sentenció el medio brasileño, entre otras cosas más.



Desde Brasil se dice, además, que Flamengo le habría impuesto una sanción interna a Jorge Carrascal. La misma habría sido económica, equivalente a un mes de sueldo del colombiano.











