Jorge Carrascal se tendría que despedir de uno de sus compañeros en Flamengo

El centro delantero Kevin Viveros, de apenas 25 años y que milita en Athletico Paranaense, podría cambiar de equipo en el mismo fútbol brasileño. Un gigante de este país lo tiene en el radar.



Se trata de Flamengo, escuadra en la que juega el mediocampista Jorge Carrascal, habitualmente convocado a la Selección Colombia de Mayores y que estaría en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con el medio Jornal Meia Hora, Flamengo estaría observando de cerca al exjugador de Atlético Nacional de Medellín. Aunque todavía no se define si realizarán el fichaje en los siguientes meses, la posibilidad es considerable.



"El rojo-negro no avanzó en las con­ver­sa­cio­nes ni for­ma­lizó pro­puesta, pero man­tiene al juga­dor colom­biano en el radar para la pró­xima ven­tana de trans­fe­ren­cias y eva­lúa una embes­tida", escribió el portal, entre otras cosas más.

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Sería un buen salto para Kevin

Habrá que esperar, entonces, si Kevin Viveros, en un tiempo cercano, se convierte en nuevo jugador de Flamengo. Si esto llega a suceder, podría entrar en consideración del director técnico de la Selección Colombia, si es que lo acompaña un buen rendimiento.



Y ya que se habla de Flamengo de Brasil, la prensa de este país señala que Everton Cebolinha no renovaría su contrato. El mediocampista ofensivo tiene 30 años y a lo largo de su carrera se ha destacado por su gran talento.

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¿Everton se va?

"Everton Cebolinha está en su último año de contrato con Flamengo, que no tiene intención de iniciar negociaciones para renovar su contrato con el delantero. Existe la posibilidad de que abandone el club antes de que finalice su contrato, si hay una oferta a mitad de año", dice GeGlobo.



"Esto puede ser una estratagema para el Flamengo no perder toda la inversión realizada en el jugador. En 2022, el club lo fichó por 16 millones de euros (87 millones de rands en ese momento). En el escenario actual, sería gratuito en diciembre", añadió.



Si Everton se va de Flamengo, Jorge Carrascal, que se quedaría un buen tiempo más en la institución, se tendría que despedir de él. Cabe mencionar que el mediocampo en el equipo brasileño tiene sobrepoblación de jugadores.

















