Delantero finalista del FPC confesó que se irá del equipo si no gana la final

Cada vez falta menos para que llegue a su fin de manera oficial el semestre de apertura 2026 y junto con ello para que se conozcan a los nuevos ganadores del Fútbol Profesional Colombiano.

La definición se dará primero en el Torneo Betplay con las finales entre Envigado vs Real Cartagena, serie que comenzará con el partido de ida el lunes 25 de mayo y la cual ya se va calentando con una polémica declaración por medio de uno de los referentes del cuadro cartagenero, Fredy Montero, quien confesó que "si no ascendemos, doy un paso al costado".

Fredy Montero diría adiós si no asciende a la primera división del FPC

Está a muy poco de definirse a un nuevo campeón del Torneo Betplay, el cual no otorga directamente un cupo a la primera visión del FPC, pero si influye bastante en el proceso, por lo que Fredy Montero quiere avanzar sí o sí.

Real Cartagena lleva más de 10 años en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano y con la contratación de Fredy Montero se espera dejar de lado este trago tan amargo, aunque por delante tengan un complicado reto.

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El equipo comandado por Álvaro Hernández comenzará la serie auspiciando como local, pero justo antes del pitazo inicial, en la rueda de prensa previa, Fredy Montero dejó un polémico mensaje que preocupa, pero también llena de ilusión.

El delantero de 38 años habló con respecto a la victoria y el ascenso, diciendo que "Hoy estamos en una final, vamos a disfrutarla, quiero ganarla, quiero ayudar a que el equipo tenga el ascenso, si no ascendemos, doy un paso al costado”.

¿Horario y fechas de las finales del Torneo Betplay?

Por su parte, después de 14 años, Real Cartagena tendrá la gran oportunidad de anticipar su posible ascenso en caso de que quede campeón después de los dos partidos de la final del Torneo BetPlay. La localía en las finales se deciden por la tabla de reclasificación.

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En ese orden de ideas, Envigado es cuarto en esa tabla acumulada con 40 unidades, mientras que Real Cartagena es quinto con 39 puntos. Bajo esas condiciones, la primera final será en el Estadio Jaime Morón León y todo terminará en el Estadio Polideportivo Sur.

Lunes 25 de mayo

Real Cartagena vs Envigado | 8:00 P.M. | Estadio Jaime Morón León

Viernes 29 de mayo

Envigado vs Real Cartagena | 3:00 P.M. | Estadio Polideportivo Sur