Selección Colombia: cambio de última hora en rueda de prensa de Néstor Lorenzo

Se viene la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, mientras que la Selección Colombia ultima los detalles para definir la lista oficial de 26 jugadores que saldrán de esa convocatoria preliminar de 55 futbolistas que convocó Néstor Lorenzo el 14 de mayo.

A partir de esa lista con novedades como Jhon Jáder Durán, Edwuin Cetré, Sebastián Villa, Kevin Viveros, entre otros, se empieza a revelar la posibilidad de definir esa convocatoria de 26 jugadores que será la que representará al país en Estados Unidos y México en la fase de grupos contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

El domingo 24 de mayo, el entrenador Néstor Lorenzo confirmó que el lunes se llevará a cabo una rueda de prensa a partir de las 11 de la mañana en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá. Sin embargo, horas antes de la conferencia, la FCF cambió la programación.

NUEVO HORARIO DE LA RUEDA DE PRENSA DE NÉSTOR LORENZO

En esta rueda de prensa, seguramente Néstor Lorenzo entregará la lista oficial de los 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo que arrancará en cuestión de 17 días. El debut en el certamen mundialista será el 17 de junio cuando enfrenten en Ciudad de México en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) vs Uzbekistán.

Sin embargo, cuando todo ya estaba estipulado para iniciar a las 11 de la mañana, la Federación Colombiana de Fútbol afirmó que, “nos permitimos informar que la conferencia de prensa prevista para este lunes 25 de mayo, a las 11:00 a.m. debió ser modificada por temas logísticos. El nuevo horario será a las 11:45 a.m.”

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Posteriormente, indicaron que, “periodistas, fotógrafos y camarógrafos deberán presentarse con su carné de prensa entre las 11:00 a.m. y las 11:30 a.m. para realizar el ingreso”. A partir de las 11:45 se conocerán los nombres de los 26 futbolistas que disputarán el Mundial.

Aunque se había hablado que la lista oficial iba a salir entre el 30 y el 31 de mayo, Néstor Lorenzo sorprendió con la rueda de prensa que convocó para este lunes 25 de mayo para preparar los últimos entrenamientos. Habrá que ver qué novedades tendrá Lorenzo en esa convocatoria definitiva.

LOS ÚLTIMOS JUGADORES EN SUMARSE A LA CONCENTRACIÓN

Poco a poco se han venido sumando los jugadores a la concentración de la Selección Colombia en Medellín y ahora en Bogotá en donde se jugará el partido de despedida entre colombianos y Costa Rica para viajar a Estados Unidos en busca del segundo amistoso frente a Jordania.

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Sin embargo, Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez, al igual que Álvaro Angulo, Willer Ditta y Kevin Mier que figuraron en la lista de 55 jugadores llegarán unos días tarde después de disputar las finales de la DFB Pokal, Copa de Portugal y Liga MX entre el sábado 23 y domingo 24 de mayo.

Sumado a estos cinco jugadores está el caso de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz que disputarán la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano el miércoles 27 de mayo.