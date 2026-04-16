El ‘castigo’ que le pondría Flamengo a Jorge Carrascal en Libertadores vs Medellín

Nueva fecha de la Copa Libertadores para el Deportivo Independiente Medellín que ya se encuentra en Brasil a la espera de conseguir su primera victoria en el torneo internacional. Los antioqueños visitarán al Flamengo en el Estadio Maracaná. El actual campeón de este certamen no se lo pondrá para nada fácil a los dirigidos por Alejandro Restrepo.

En Flamengo está nada más ni nada menos que el volante colombiano Jorge Carrascal que se sigue manteniendo como uno de los jugadores fijos en la Selección Colombia, mientras que en el equipo brasileño ha pasado por buenos y malos ratos.

Justamente, antes de este encuentro frente al Deportivo Independiente Medellín de este jueves 16 de abril, Jorge Carrascal podría enfrentar un ‘castigo’ por parte del entrenador Leonardo Jardim para este vibrante encuentro de la Copa Libertadores que podría empezar a encaminar una clasificación del cuadro brasileño.

LAS CONSECUENCIAS QUE TENDRÍA JORGE CARRASCAL EN LA SEGUNDA FECHA DE COPA LIBERTADORES

En el debut de la Copa Libertadores, Jorge Carrascal arrancó de titular en la victoria del Flamengo contra Cusco en condición de visitante. El cartagenero alcanzó a disputar un total de 72 minutos presenciando y aportando en el primero de los dos goles del cuadro carioca.

Sin embargo, el fin de semana, Flamengo enfrentó a Fluminense en condición de visitante. Jorge Carrascal fue suplente y entró en los 73 minutos. No alcanzó a terminar el partido, pues, sobre los 90+5, el colombiano se barrió con los dos pies arriba e impactó a Guga. El juez central no se lo pensó dos veces y terminó expulsando al mediocampista.

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Una falta innecesaria que terminó con una tarjeta roja directa en medio de los últimos minutos cuando Flamengo tenía la victoria en sus manos. Ante esta situación, Leonardo Jardim, que se había decantado por Jorge Carrascal contra Cusco, estaría pensando en dejarlo de suplente.

A Jorge Carrascal esta expulsión empieza a complicar el futuro del cartagenero que podría perder la confianza, especialmente ahora que se viene la Copa Libertadores contra el Deportivo Independiente Medellín. Jardim pensaría dos veces meter desde el arranque al colombiano ante los antioqueños.

LA SANCIÓN QUE LE PUSO FLAMENGO A JORGE CARRASCAL

Además de que estará ausente en el Brasileirao, seguramente por dos fechas, Flamengo ya empieza a perder la paciencia con este tipo de situaciones. A Jorge Carrascal ya lo habían sancionado de manera económica por otra expulsión y esta no será la excepción.

Jorge Carrascal ya había sufrido una sanción por una tarjeta roja. Es algo que ya conoce a la perfección y que lo vuelve a complicar. Flamengo ya había penalizado al volante con el pago de un mes de su salario. Es la pena que el club ya le ha impuesto en anteriores oportunidades y ahora lo volverá a hacer.

Esta sanción económica también se ajusta con los partidos que se perderá el cartagenero. No estará contra Bahía ni contra Atlético Mineiro si se confirma la penalización de dos fechas en el Brasileirao.

LA ALINEACIÓN SIN JORGE CARRASCAL QUE PRESENTARÍA FLAMENGO

Con esta expulsión. Jorge Carrascal no sería titular en el partido contra el Medellín. Esperará su lugar en el segundo tiempo en caso de que Leonardo Jardim así lo considere. Las diferentes nóminas no ponen al colombiano que podría ingresar en el complemento.

De acuerdo con información del ‘Bambino’ Henao en Medellín, Flamengo presentaría esta alineación sin el colombiano en el onceno inicialista, Agustín Rossi, Guillermo Varela y Alex Sandro como laterales, Leo Ortiz y Leo Pereira, Evertton Araújo, Lucas Paqueta, Gonzalo Plata, Samuel Lino y Giorgian de Arrascaeta y Pedro como referente de área.