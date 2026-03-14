Medellín se despidió de la Libertadores Sub-20: empate con Flamengo los eliminó

En el 2025, Medellín afrontó la Supercopa Juvenil en Colombia con una vibrante final frente al Junior de Barranquilla. Los antioqueños se quedaron con la corona del rentado local y eso les dio la oportunidad de jugar la Copa Libertadores Sub-20 en el Grupo A.

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Las cosas en Quito, Ecuador no fueron las mejores para el Deportivo Independiente Medellín que tuvo que lidiar con Bolívar de La Paz, Estudiantes de Mérida y Flamengo. En el primer partido, los colombianos superaron por la mínima diferencia a los bolivianos, luego perdieron contra los venezolanos y ante los brasileños todo quedó en un empate.

Si este escenario de la tercera fecha con Flamengo se hubiese presentado después de superar a Estudiantes de Mérida, los dirigidos por Juan Sebastián Botero estarían clasificados en las semifinales como un mejor segundo sin importar lo que pase en la tercera fecha de los demás grupos.

Sin embargo, en esta tercera salida solo les servía ganarle a Flamengo, bicampeón actual de la Copa Libertadores juvenil. Este empate priva al Medellín de poder clasificar a la siguiente ronda.

MONÓLOGO DE FLAMENGO EN LA PRIMERA PARTE

Desde los primeros minutos de la primera parte, Medellín intentó acercarse al arco brasileño con oportunidades aisladas de tocar el campo de Flamengo con tiros de esquinas que asomaban el peligro. No obstante, fue cuestión de tiempo para que el orden del partido cambiara totalmente.

Flamengo se adueñó de la pelota y puso en problemas a Iker Blanco que respondió de la mejor forma para evitar los embates del equipo brasileño. Sobre los diez minutos, un error defensivo de Jhon Banguera terminó dejando a Josmar Silva que remató y Blanco salvó al córner.

Acto seguido en ese córner, Flamengo avisó con otro remate que despejó un defensa cuando la pelota buscaba entrar al arco de Iker Blanco. Medellín despertó atacando por la derecha con un centro de Santiago Martínez, único goleador del club en este torneo y Andrés Dávila remató ante Leonardo Nannetti que salvó. El rebote quedó para Keiner Klinger y su disparo se fue por un costado.

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Después de la primera media hora, un desborde de Ryan Roberto terminó con un centro para Luiz Felipe. Roberto fue arrollado por Marlon Balanta en el área. Un penal claro que dejó al mejor jugador del Flamengo afuera de la cancha por una dura lesión. Guilherme ejecutó y el palo negó la apertura del marcador.

Antes de ir al descanso, Santiago Martínez sacó un remate de larga distancia que se perdió desviado. El empate sin goles ponía en problemas la clasificación del Medellín que necesitaba sí o sí ganar para esperar por un paso a las semifinales.

COMPLEMENTO CON UN MEJOR MEDELLÍN, PERO SIN GOLES

Arrancando el segundo tiempo, la salida de Ryan Roberto fue clara para mermar las oportunidades del Flamengo que solo tuvo una chance en un córner que Iker Blanco manoteó y con una jugada acrobática intentaron definir por un lado.

Medellín tuvo más el balón y creó peligro en el área del Flamengo. En un remate de cabeza de Adrián Mosquera la pelota impactó el palo y salvó a Leonardo Nannetti que poco o nada podía hacer para detener ese tanto.

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Con el pasar de los minutos, Medellín intentaba acercarse cada vez más al arco del Flamengo. Además del palo, en la última jugada tuvieron una clara con un aporte de Iker Blanco en el ataque y un disparo que Nannetti atajó. Con poco ángulo el balón quedó suelto, pero nuevamente el arquero despejó al córner.

El empate deja a Medellín con cuatro unidades segundo del Grupo A, pero con la eliminación. Clasifica uno de cada grupo y el mejor segundo. Ese puntaje le alcanzaría si en el Grupo B no tuvieran que enfrentarse Olimpia y Universidad Católica que tienen tres puntos cada uno. Podrían empatar y quedarían con las mismas unidades del cuadro medellinense, pero con mejor diferencia de gol.