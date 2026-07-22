Selección Colombia tendría listo rivales para la Fecha FIFA de septiembre y octubre

Hace 15 días terminó la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Una intensidad grande que tuvieron los 26 jugadores y Néstor Lorenzo al ser el equipo que más kilómetros recorrió pasando por los tres países.

El 7 de julio, Colombia encaró los octavos de final del Mundial enfrentando a Suiza en un duelo que fue muy igualado a lo largo de los 120 minutos disputados. Infortunadamente, en los lanzamientos desde el punto penal, la ‘Tricolor’ perdió en esa fase.

Durante estos meses, la Federación Colombiana de Fútbol tendrá que definir el futuro de Néstor Gabriel Lorenzo que termina contrato a finales de julio, pero se estudia su renovación. Además de confirmar al entrenador, ya sea con el voto de confianza al argentino o busquen otro perfil, la FCF ya tendría listos los dos partidos de Fecha FIFA.

LOS RIVALES DE COLOMBIA EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR FECHA FIFA

Las ventanas de Fecha FIFA cambiaron y del 21 de septiembre al 6 de octubre se estaría llevando a cabo los partidos amistosos después de la Copa del Mundo. Colombia ya tendría listo a dos rivales, a la espera de que se confirmen de manera oficial en las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol.

Colombia tiene derecho a afrontar cuatro partidos de preparación en esta ventana de septiembre y octubre. Bajo este panorama, este miércoles 22 de julio apareció una importante noticia que marcará el comienzo de una nueva generación tras la Copa del Mundo.

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Aunque falta que los confirmen las redes oficiales de la selección, por información de Sebastián Vargas de Caracol se supo que Colombia afrontará dos duelos en esta ventana de Fecha FIFA de septiembre y octubre, el primero contra México, selección mundialista y sede, y el segundo con Perú que no alcanzó a clasificar.

En ese orden de ideas, este sería el calendario por parte de la Selección Colombia en la próxima ventana de amistosos internacionales:

Colombia vs México

Baltimore, Estados Unidos

Fecha y hora por confirmar | entre el 24 y 26 de septiembre de 2026

Colombia vs Perú

Miami, Estados Unidos

8 de octubre de 2026 (horarios por confirmar)

COLOMBIA TENDRÍA CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LAS CONVOCATORIAS

Sea Néstor Lorenzo el entrenador para darle continuidad al proceso u otro director técnico, en la Selección Colombia tendría que haber un cambio generacional grande con las salidas de James Rodríguez, que podría despedirse después del Mundial o en estos cuatro partidos de la Fecha FIFA.

David Ospina tampoco seguirá. Hay dudas con Juan Fernando Quintero, Yerry Mina, entre otros jugadores. En una nueva edición de Palabras Mayores de Carlos Antonio Vélez este miércoles 22 de julio, el periodista afirmó que deben haber cambios y Vélez armó una lista de 27 futbolistas que considera que deberían tomar en cuenta.

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Entre ellos, Kevin Mier en la portería. Yerson Mosquera, Juan David Cabal y Julián Millán como centrales, Mateo Castillo y Édier Ocampo de laterales derechos. En el mediocampo, Carlos Antonio mencionó a Richard Ríos, Nelson Deossa, Johan Rojas, Gustavo Puerta, Miguel Monsalve, Yaser Asprilla, Josen Escobar, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Jordan Barrera, Samuel Martínez y Cristian Orozco.

Por su parte, en la delantera estarían José Enamorado, Johan Carbonero, Jáminton Campaz, Carlos Andrés Gómez y Joel Canchimbo de extremos y como referentes de área, Alfredo Morelos, Kevin Viveros y Néiser Villarreal. En esta lista de jugadores hay mucha juventud para componer un cambio generacional enorme y necesario.