Juan Carlos Osorio estaría en el Mundial 2026: confirman cuál sería su rol

El director técnico Juan Carlos Osorio estaría en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Cada vez falta menos para el inicio del certamen.



Pero Osorio, que tiene pasado en Atlético Nacional de Medellín y América de Cali, no iría a la máxima fiesta del deporte rey como entrenador, ya que lo haría como comentarista/analista.

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Juan Carlos Osorio en el Mundial

No es un secreto que Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores más preparados y con más conocimientos de Colombia y esto, precisamente, sería aprovechado por una reconocida marca de medios deportivos.

“Juan Carlos Osorio irá al Mundial en calidad de analista con la empresa mexicana TUDN, en la que compartirá comentario con Zanetti, Lavolpe, Pujol y Sorín, entre otros. Cuatro años atrás lo hizo con ESPN y ocho años antes estuvo como seleccionador nacional de México”, dijo sobre el tema Mauricio González Arteaga.

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Osorio habló de Colombia

Esta noticia sobre Juan Carlos Osorio se da mientras define su futuro como entrenador de cara al siguiente semestre del año. Pero siguiendo con temas del Mundial FIFA 2026, hace varios días, el estratega habló sobre la Selección Colombia.

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¿Montero o Vargas?

“Para mí, contra el equipo que vimos contra Congo y equipos que jueguen fútbol directo con mínimo cinco pelotas a balón parado, yo pondría a Montero por la estatura, ya que el balón parado en Colombia es terriblemente mal planeado, somos un desastre. Yo soy muy agresivo a la hora de defender la pelota parada, por lo que hay que tener a un dominante en la defensiva, a no ser que tengamos a Iván Ramiro Córdoba y nos presten a Cannavaro, tres jugadores con gran saltabilidad”, dijo sobre la portería de la tricolor.



Sobre el tema del arco del combinado patrio, Camilo Vargas, del Atlas de la liga MX, es el que se ha sostenido en el proceso del director técnico argentino Néstor Lorenzo, aunque no se descarta una sorpresa.





