Álvaro González respondió si Osorio es su candidato para reemplazar a Néstor Lorenzo

En Medio Tiempo, programa de Win Sports, Álvaro González Álzate, miembro de la Federación Colombiana de Fútbol y presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano, fue entrevistado este martes 14 de abril.

En uno de los apartados de la conversación, como era de esperarse, el tema central fue la Selección Colombia de Mayores y su mismo director técnico, el argentino Néstor Gabriel Lorenzo.

Lea también Jesurún respaldó el trabajo de Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia

Palabras de Álvaro

El dirigente no se guardó nada para decir que ha estado preocupado por el rendimiento de la tricolor, pero que en ningún momento ha dudado de los conocimientos del cuerpo técnico.



"Yo siempre vine sosteniendo que yo estaba preocupado por el comportamiento técnico de la Selección Colombia y me tengo que preocupar, porque no eran partidos amistosos, sino partidos de competencia. Pero eso no quiere decir que yo esté dudando de los conocimientos del cuerpo técnico", expresó.

El apoyo

"Yo nunca le he ofrecido, como Álvaro González Álzate, un apoyo incondicional a ningún cuerpo técnico, no lo hago. Yo apoyo a un cuerpo técnico, y si da resultados, muy bien, e inclusive buscamos que se le incremente el salario, pero si pierde, hay que llamarle la atención también", añadió.



Luego de esto, a Álvaro González Álzate le consultaron sobre si Juan Carlos Osorio es su candidato para reemplazar en algún momento de la historia de la Selección Colombia a Néstor Lorenzo.

Lea también Néstor Lorenzo se pronunció: estas fueron sus palabras y el motivo

El rumor

Primero, González Álzate dejó claro que fue falso el rumor que indicaba que este, tras el Mundial FIFA de Rusia 2018, le prometió a Juan Carlos Osorio la dirección técnica del combinado cafetero.



Por último, afirmó que respeta mucho a Juan Carlos Osorio, sin responder como tal la pregunta realizada. Eso sí, señaló que en algún momento le hubiera gustado que el exentrenador de Atlético Nacional de Medellín hubiese arribado a la Selección Colombia.



"Yo respeto al profesor Osorio como técnico, muchísimos conocimientos tiene; me hubiera gustado en muchas oportunidades que llegara a una selección nacional como se merecen muchos técnicos de Colombia", sentenció.







