Juan Carlos Osorio volvería al FPC para reemplazar a Restrepo en Medellín

Juan Carlos Osorio e Independiente Medellín podrían llegar a revolucionar el Fútbol Profesional Colombiano y la Copa Libertadores, ya que Raúl Giraldo, máximo accionista del 'poderoso de la montaña', confirmó que el experimentado estratega de 64 años estaría en la carpeta de posibles reemplazos de Alejandro Restrepo.

El equipo antioqueño hizo oficial, a través de sus redes sociales, la salida de Restrepo el martes 21 de abril, causando sorpresa en todos los fanáticos e incluso rivales, ya que se esperaba que al menos terminara el semestre. Las directivas del club no se quedaron de "brazos cruzados" y comenzaron a buscar reemplazo de una vez, en donde justamente entró el nombre de Juan Carlos Osorio.

Medellín podría romper el mercado de fichajes con Juan Carlos Osorio

Alejandro Restrepo culminó un paso exitoso en el banquillo del 'poderoso de la montaña', pero la institución decidió darle vuelta a la página y continuar, por el momento, con Sebastián Botero, quien será el DT interino junto a Francisco Nájera.

Ahora viene una ardua y compleja labor, la búsqueda de un director técnico que se acople a las necesidades del 'poderoso de la montaña', la plantilla de jugadores que ya está y que de paso tenga experiencia a nivel nacional e internacional, tomando en cuenta que todavía están con vida en la Copa Libertadores.

Dentro de los planes de las directivas de la institución hay destacados nombres como el de Alberto Gamero, con quien ya habría un acuerdo verbal. Leonel Álvarez, quien se encuentra sin equipo tras salir de Bucaramanga y Juan Carlos Osorio, quien ha sonado bastante para regresar al fútbol colombiano.

El entrenador risaraldense se despidió de Remo en el fútbol de Brasil a inicios de la presente temporada y ahora estaría en busca de un nuevo reto. Osorio ya habría entablado conversaciones con Bucaramanga, pero quien apareció en el último momento es Medellín, quien no tiene las cosas fáciles para llevar a cabo su contratación, pero aún así lo tiene en carpeta, tal como lo dio a conocer Raúl Giraldo, máximo accionista del equipo.

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Juan Carlos Osorio habló del equipo que quiere dirigir

El propio entrenador habló al respecto, pero no mencionó nombres de los equipos que lo han llamado, aunque también se conoce que Atlético Nacional sería uno de los candidatos. Aún así, hay algunos no negociables que Osorio quiere en el próximo equipo que va a dirigir, los cuales son:

"Me han ofrecido varios proyectos en Colombia. Yo estoy buscando uno en donde haya pilares como: Legado, lo que se va a dejar al club, la selección, país o cultura futbolera a donde yo llegue a dirigir. La Estructura en donde se necesitan tres canchas para poder entrenar día a día el juego y la toma de decisiones. Jugadores atléticos, potentes, rápidos, fuertes y movible posible. El idioma también es muy importante". Dijo en El VBAR.

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Gamero también es principal candidato a dirigir a Medellín

Parece que la novela de Gamero llegó al final y tras un par de meses sin dirigir, sería el nuevo director técnico de Independiente Medellín, luego de que se hiciera oficial la salida de Alejandro Restrepo el martes 21 de abril por medio de sus redes sociales.

Según se dio a conocer, la directiva del 'poderoso de la montaña' no se quedó de brazos cruzados y se habría comunicado con Gamero, llegando a un acuerdo verbal para que se vincule lo más pronto posible al equipo, tomando en cuenta que siguen con vida en la Copa Libertadores.