Juan Carlos Osorio volvería a dirigir: grande de México lo tiene como opción

Durante esta última semana el nombre de Juan Carlos Osorio ha sonado bastante, justamente después de una entrevista del entrenador risaraldense con Saque Largo de Win Sports. Osorio siempre ha levantado la mano para tener un cargo en la Selección Colombia y lo volvió a mencionar en esta nueva generación que viene.

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Juan Carlos Osorio dejó claro que quiere formar parte de la Selección Colombia en esta nueva generación que se viene después de la Copa del Mundo 2026. Néstor Lorenzo fue ratificado como entrenador y ahora, el oriundo de Santa Rosa de Cabal, Risaralda se ofreció para tomar algún cargo en el seleccionado cafetero. De hecho, la vacante de asistente técnico está libre y podría ser una opción.

Sin embargo, en medio de la posible espera de Juan Carlos Osorio para ser tenido en cuenta en la Selección Colombia, la Liga MX se volvió a interesar en contratar al colombiano. Un grande de México tiene en carpeta al risaraldense de 64 años que ya había tenido un paso en suelo mexicano.

TIGRES UANL PRETENDE A JUAN CARLOS OSORIO

El 1 de marzo de 2026, Juan Carlos Osorio dejó el cargo de entrenador del Remo de Brasil. Un paso fugaz en Brasil y desde su salida, el director técnico colombiano espera confirmar su futuro, ya sea con la Selección Colombia o en otro club o selección.

Juan Carlos Osorio dejó claro que cuenta con propuestas de selecciones y de clubes, pero que espera una posible llamada de la Federación Colombiana de Fútbol. No obstante, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León estaría pensando en el risaraldense.

De acuerdo con el vicepresidente de Tigres, Carlos Valenzuela, el colombiano está en la lista de posibles candidatos para tomar las riendas. Y es que, hace unos días, Guido Pizarro, referente del club renunció a su cargo como entrenador del equipo de Nuevo León.

En un evento, Carlos Valenzuela no dudó en confirmar que, “Juan Carlos Osorio es uno de los muchos nombres que hay en la lista”. El colombiano hace parte de un listado que tiene a Gerardo ‘Tata’ Martino como una opción, mientras que Jaime Lozano e Ignacio Ambriz fueron descartados.

OSORIO TENDRÍA UN TERCER PASO EN CLUBES MEXICANOS

En la experiencia del entrenador risaraldense, Juan Carlos Osorio ya ha tenido trayectoria en México firmando con Puebla en el 2012 con un corto paso del 1 de enero al 21 de marzo. Poco más de dos meses en el cargo dejando un saldo de 11 partidos disputados, dos victorias, dos empates y siete derrotas para un rendimiento del 24,2%.

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Luego en el 2024 y 2025, dirigió a Xolos de Tijuana con 34 partidos desde la raya, 12 victorias, siete empates y 15 derrotas para un rendimiento del 42,15%. En clubes contó con esas dos experiencias además de dirigir a la selección de México en tres años.

Del 2015 al 2018, Juan Carlos Osorio estuvo al frente de la selección de México con 52 partidos dirigidos, 33 victorias, nueve empates y diez derrotas. Clasificó al Mundial del 2018 y superó a Alemania por la mínima diferencia en la Copa del Mundo de Rusia como uno de los máximos logros en la ‘Tri’.